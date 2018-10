82 weitere Stellplätze

WEYHE - Von Sigi Schritt. Das Weyher Rathaus hat ein Konzept erarbeitet, wie das Umfeld des Kirchweyher Bahnhofs (auf der Seite Richtung Leeste) ein neues Gesicht bekommen könnte. Außerdem könnte sich die Anzahl der Park&Ride-Parkplätze um 82 auf insgesamt 207 erhöhen. Voraussetzung ist aber, dass die Deutsche Bahn Netz die Gütergleise und die Verladerampe in Abstimmung mit der Bremen-Thedinghauser-Eisenbahn als entbehrlich erachtet.

Der Entwurf der Verwaltung sieht eine Verbesserung des Zugangs zur Personenunterführung vor. Der derzeitige Metallunterstand für Fahrräder wird zugunsten eines neu geschaffenen Platzes weichen. Künftig sind zwei Areale vorgesehen, auf denen Fahrräder abgestellt werden können. Das eine befindet sich direkt gegenüber der im Volksmund genannten Kartoffelkiste, das andere quer zu den Gleisen.

Die Haltestellen für den Bürgerbus und für Taxis werden ebenfalls verlegt – vor deren Spur wird ein extra Fahrstreifen angelegt für Kurzzeitparker. Die Rathausplaner nennen diesen Bereich eine Kiss&Ride-Fläche.

Die Zeit des wilden Parkens auf der Güterumschlagsanlage der Deutschen Bahn – auf der Schotterfläche vor dem heruntergekommenen Schuppen und auf der Panzerrampe – dürfte damit ein Ende haben.

Dieses Areal zwischen dem Sportstudio Topfit und dem Mittelbahnsteig des Kirchweyher Bahnhofs bezeichnen viele Pendler als einen heruntergekommenen Schandfleck. Offenbar hatten Mitarbeiter von Firmen ihr dort einst gelagertes, aber nicht mehr benötigtes Material liegen gelassen. Einige Zeitgenossen nutzen die Fläche als wilde Müllkippe, und andere schlachten wiederum ihre Autos aus (wir berichteten).

Ihre Vorschläge zur Verwandlung der Fläche in ein Schmuckstückchen will die Verwaltung am Dienstag, 30. Oktober, um 18.30 Uhr im Rathaus in der öffentlichen Sitzung des Bauausschusses vorstellen.

Um den Aufenthalt dort erheblich attraktiver zu gestalten, soll außerdem eine Fläche für die Freizeitnutzung reserviert werden – das erinnert an die Bremer Grünfläche zwischen dem Hauptbahnhof und dem Überseemuseum.

Weiterhin denken die Mitarbeiter der Verwaltung schon weit in die Zukunft – etwa an einen Halt der Museumseisenbahn Pingelheini und fassen auch die Verlängerung der Straßenbahnlinie 8 der Bremer Straßenbahn AG ins Auge. Möglicherweise ist auch ein Bahnsteig für eine Bürgerbahn reserviert. Denn ein Teil der Gleise soll erhalten bleiben.

Da es schwer ist, ein Fell zu verteilen, bevor das Tier erlegt worden ist, müssen die Eigentumsverhältnisse geändert werden. Die Politik muss dem Bürgermeister Andreas Bovenschulte den Auftrag erteilen, Verhandlungen über den Grunderwerb aufzunehmen.