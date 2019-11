Weyher Baumpaten setzen rund 70 Eichen in die Erde

Weitere Aktionen bis 2021 geplant

+ © Jantje Ehlers An einer zentralen Stelle können sich die Paten ihre Eiche abholen. Fotos: © Jantje Ehlers

Weyhe - Das Waldgebiet in Weyhe soll sich vergrößern. Daran haben am Sonnabend Weyher Bürger tatkräftig mitgewirkt: Sie pflanzten in zwei Gruppen Eichenbäume auf einem Feld zwischen den Melchiorshauser Fuhren und der Straße Hinter dem Felde.