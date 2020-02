Weiter auf der Suche nach Siedlungsspuren

Weyhe - Wenn der Bebauungsplan (B-Plan) „Südlich Henry-Wetjen-Platz“ am Dienstag, 11. Februar, den Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt passiert, wird einen Monat später der Rat über den Satzungsentwurf abstimmen. Unabhängig davon wird derzeit noch gebuddelt. Es geht also voran.

Die Sondierungsgrabungen hatten im vergangenen Jahr eine Vielzahl von Funden aus der Bronze- beziehungsweise Eisenzeit zutage gefördert. Damit nicht genug: Die Untere Denkmalbehörde beim Landkreis Diepholz hat in Abstimmung mit dem Landesdenkmalamt in Hannover der Gemeinde weitere Grabungen rund um die bisherigen Fundstellen aufgegeben. „Diese werden seit Anfang dieser Woche vom beauftragten Unternehmen Denkmal3D aus Vechta ausgeführt“, sagt der Stadtplaner der Gemeinde, Christian Silberhorn.

Dieses Unternehmen hatte bereits die bisherigen Sondierungen vorgenommen. „Zurzeit werden die Flächen vorbereitet“, so Silberhorn auf Anfrage.

Der Rathausmitarbeiter erläutert, was derzeit ein Bagger auf dieser Fläche macht. Unter anderem werden die Abraumhügel der Suchgräben umgesetzt. „Weitere Funde konnten daher noch nicht gemacht werden“, so Silberhorn weiter.

Parallel zu diesen Arbeiten ist die B-Plan-Satzung für Areal zwischen Lerchenhof und Augenklinik Thema im Bauausschuss. In dieser Sitzung stimmen die Kommunalpolitiker über eingegangene Stellungnahmen zum Satzungsentwurf in öffentlicher Sitzung ab. Die Gemeinde hatte 84 Träger öffentlicher Belange angeschrieben. Es geht – wie berichtet – um das Areal zwischen der Augenklinik und der Lerchenhof-Anlage und den Verkehrsverbindungen Kirchstraße und Leester Straße – es liegt zudem im Sanierungsgebiet Leeste. Erst wenn diese Arbeiten abgeschlossen sind und ein Satzungsbeschluss vorliegt, können die Erdarbeiten für die Verkehrsflächen beginnen.

Die Planungen berücksichtigen laut Ausschussunterlagen die Belange des Klima-, Umwelt- und Artenschutzes, wenn auf der vormals als Acker genutzten Fläche eine Parkplatzanlage sowie Wohn- und Geschäftshäuser entstehen. Die Gemeinde möchte insgesamt 147 neue Laubbäume pflanzen und eine dezentrale Flächenversickerung von Regenwasser festsetzen.

Der Wasser- und Bodenverband Hache und Hombach begrüßt es, dass nach dem derzeitigen Stand der Planungen Einleitungen in Gewässer nicht vorgesehen sind. Er regt an, dass für die zu erwartende Beeinträchtigung von Natur und Landschaft sogenannte Kompensationsmaßnahmen zum Tragen kommen, die im Verfahren noch benannt werden. Der Verband möchte, dass diese nicht innerhalb des B-Plan-Gebietes umgesetzt werden. Der Verband schlägt vor, Kompensationsmaßnahmen an Gewässern wie Gänsebach oder Hombach umzusetzen. Die Gemeinde rät der Politik, dem nachkommen. Die Verwaltung möchte für dieses Projekt ihr sogenanntes Ökokonto belasten. Die Gemeinde hatte ein Gebiet in der Leester Marsch besonders aufgewertet, was als Kompensationspool gilt. Dieser Pool bildet – wie bereits berichtet – das Ökokonto, von dem die Gemeinde nach einem Punktesystem etwas abbuchen will.

Wie die Leester Kirchengemeinde mitgeteilt hat, habe sie einen Teil der Grundstücksflächen im Erbbauverfahren der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Deshalb entfallen einige Parkplätze, machte sie in einer Stellungnahme klar. Aus diesem Grund regt die Kirchengemeinde an, auf der geplanten Abstellfläche für Autos neben den Behindertenparkplätzen weitere Plätze anzubieten, die für die Autos von Senioren sowie von Müttern geeignet sind, die mit ihren Kindern aussteigen wollen.

Eine Anzahl bezifferte die Kirchengemeinde nicht, aber sie wünscht, dass dies in „ausreichender Zahl“ geschehen soll. Und sie sollen auf der öffentlichen Stellplatzanlage breiter sein. In den Abwägungsempfehlungen kommt die Verwaltung zum Schluss, diesem Wunsch bei der weiteren Entschließungsplanung zu beachten.