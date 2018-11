Weihnachtspäckchen sind auf dem Weg

Fleißige Helfer haben gestern viele Weihnachtspäckchen auf den Weg nach Osteuropa geschickt. Die Kartons haben Kinder in Kitas, Schulen und zu Hause mit Spielzeug, Kleidung und mehr befüllt. Zunächst geht es für die Pakete nach Hessen. Die große Reise gen Osten beginnt dort am 1. Dezember. In den Zielländern verteilen Ehrenamtliche die Geschenke an Bedürftige. Der Konvoi unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“ ist eine Aktion der Organisationen Round Table, Ladies Circle, Old Tablers und Tangent Club. - ks/Foto: Ehlers