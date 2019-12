Am Weihnachtsbaum gibt es viel zu entdecken

+ Der Weihnachtsbaum steht fertig dekoriert in der Felicianuskirche. Foto: jantje ehlers

Weyhe - Von Heiner Büntemeyer. Das Weihnachtsfest kann beginnen: In der Felicianuskirche steht eine prachtvolle, etwa sechs Meter hohe Tanne, die in Lahausen gewachsen ist. Bevor die Helfer den Baum aufrichteten, wurden zunächst drei lange Lichterketten um den Baum gelegt und in der Spitze auch schon Strohsterne und Kugeln aufgehängt. Wen es interessiert, wie dieser mächtige Baum in die Kirche geschafft wurde, sollte sich unter www.felicianuskirche.de die Aufnahmen von dieser Aktion anschauen, die Rolf Lange ins Netz gestellt hat.