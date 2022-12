Weihnachten in Weyhe: Christvesper im Facebook-Livestream

Von: Sigi Schritt

Die geschmückte Marienkirche in Weyhe an Weihnachten. © Sigi Schritt

Weyhe – Wer krank oder verreist ist, muss auch in diesem Jahr nicht auf einen Heiligabend-Gottesdienst in der Marienkirche verzichten. Das Social-Media-Team der Leester Kirchengemeinde streamt an Heiligabend um 17 Uhr die Christvesper. Die Predigt hält Pastor Holger Hiepler.

Die Sendung ist im Internet über das Facebook-Portal der Kirchengemeinde Leeste verfolgbar. Wer zu dieser Zeit den Stream nicht anschauen kann, kann das später nachholen. Das Video bleibt im Netz. Das Team hofft, erneut so viele Internet-Nutzer zu erreichen wie vor einem Jahr. Es wurden rund 15 000 Internet-Nutzer erreicht. Zwei Livestreams erzielten dabei insgesamt rund 4 550 Aufrufe. Wer Gottesdienste lieber vor Ort erleben will: Um 14.30 Uhr beginnt ein ökumenischer Mini-Gottesdienst für Kinder in der Katholischen Kirche (Drohmweg).

In der Marienkirche beginnt um 15 Uhr das Krippenspiel, zu dem man sich aber anmelden musste. Alle Sitzplätze sind vergeben, informiert die Instagram-Seite der Kirchengemeinde.

Alle anderen Gottesdienste können ohne Anmeldungen besucht werden: Nach der Christvesper um 17 Uhr folgt um 23 Uhr der Christnachtgottesdienst. Am zweiten Weihnachtstag fängt in Leeste der Regionale Gottesdienst um 10 Uhr an.

Am Anfang der Heiligabend-Gottesdienste in der Felicianus-Kirche stehen zwei Krippenspiele (Kinderchor) um 15 und um 16.30 Uhr an.

Um 16.30 Uhr beginnt an der Hache-Brücke (Freibad) der erste Teil des Gottesdienstes auf dem Felde. Der zweite Teil mit dem Bläser-Ensemble folgt gegen 17.15 Uhr am Lahauser Gemeindehaus.

Für 18.30 Uhr ist in der Felicianus-Kirche die Christvesper geplant, und um 23 Uhr folgt die Christmette mit der Kantorei. Erster Weihnachtstag: 10 Uhr Gottesdienst mit Taufen; 21 Uhr: Jugendgottesdienst.

Weitere Informationen

www.facebook.com/ KircheLeeste/live