Weihnachten auf hoher See

Beiträge des Kirchweyher Grundschulchors bereichern Konzert der „Schlickrutscher“

+ Rund 200 Besucher wollen in der KGS Kirchweyhe Lieder in dem typischen „Schlickrutscher“-Sound hören. - Foto: Husmann

Weyhe - Zunächst nahmen die Instrumentalisten der Leester „Schlickrutscher“ auf der Bühne der KGS Kirchweyhe Platz. Dann stimmten sie das Lied von dem rotnasigen Rentier „Rudolf“ an, und die mehr als 20 Sänger formierten sich zum Chor. Rund 200 Besucher wollten gestern das Weihnachtskonzert der Leester „Schlickrutscher“ hören, die ihr Programm um Beiträge des Kirchweyher Grundschulchors unter Leitung von Marianne Weyh erweitert hatten.

„Schlickrutscher“-Präsident Heinz Schierenbeck begrüßte die Zuhörer und stimmte sie gleich darauf ein, dass an diesem Nachmittag auch ihre Gesangskünste gefragt seien. Aber zunächst schlug es „3 Glasen“, und der von Alexandra Brünner geleitete maritime Chor eröffnete den ersten Teil des Programms, das die „Schlickrutscher“ allein gestalteten.

Georg Oppelt führte durch das Konzert und stellte die Instrumentalisten Anja Paradies, Manfred Weichert und Joseph Galuzny am Akkordeon, Peter Schott an der Gitarre, Gregor Friedenreich am Bass und die Chorleiterin Weyh vor. Oppelt erinnerte daran, dass über das „Norddeich-Radio“ früher Weihnachtsgrüße durch den Äther geschickt wurden. Und: Der Nikolaus sei auch der Schutzpatron der Seeleute.

Mit dem Lied „Weihnacht auf hoher See“ begann der Auftritt, ähnlich wehmütig klang auch das folgende „Weit hinterm Meer“. Doch die „Schlickrutscher“ können auch anders. Peter Schott war Vorsänger beim temperamentvollen „Ohne Tannenbaum“, bei dem die Besucher sogar mitklatschten. Sie sparten auch bei den anderen Liedern nicht mit Beifall, denn dem maritimen Chor gelang es, sogar Beethovens „Heilige Nacht“ im typischen „Schlickrutscher“-Sound zu präsentieren – kräftige Männerstimmen, begleitet von Akkordeon- und Gitarrenmusik sowie Gregor Friedenreichs kraftvollem Bass.

Dass dieser Chor nicht nur maritim kann, bewies er zudem mit dem klassischen Weihnachtslied „Wie freu ich mich am Weihnachtstag“.

Nach einer Pause stürmten die Chorkinder der Grundschule Kirchweyhe auf die Bühne. Sie sangen ihre fröhlichen Weihnachtslieder, darunter auch den „Weihnachtsfreude-Rap“, so temperamentvoll, dass die Zuhörer sie nicht ohne Zugabe von der Bühne ließen.

Im letzten Teil standen klassische Weihnachtslieder auf dem Programm. Zu dem Lied „Ihr Kinderlein kommet“ betrat der Schulchor erneut die Bühne und sang anschließend gemeinsam mit den „Schlickrutschern“ das „Stille Nacht“. Es folgte „Feliz Navidad“, ehe das Konzert mit dem „Ave Maria der Meere“ sehr besinnlich endete. - bt