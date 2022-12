B 6 wegen Kellerbrand in Erichshof weiträumig gesperrt

Für die Löscharbeiten der Feuerwehr musste die Polizei die B6 in Erichshof voll sperren. © Nord-West-Media

Ein Kellerbrand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in Erichshof (Weyhe) hat am Donnerstag gegen 13.30 Uhr zu einer weiträumigen Sperrung der Bundesstraße 6 geführt.

Weyhe - Wie Polizeisprecher Thomas Gissing auf Anfrage der Kreiszeitung erklärt, war die kurzzeitige Sperrung für die Löscharbeiten der Feuerwehr notwendig gewesen. Anwohner sollten sich noch im Gebäude befunden haben, als die Einsatzkräfte alarmiert wurden, berichtet die Feuerwehr Weyhe.

Im Erdgeschoss befindet sich ein Imbiss sowie eine Fusspflegepraxis, darüber Wohnungen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hätten sich alle Personen außerhalb des Gebäudes befunden. Der Rettungsdienst betreute die Betroffenen. Unterdessen bekämpfte die Feuerwehr unter Atemschutz das Feuer im Keller.

Nach ersten Erkenntnissen soll eine kleine Kühltruhe in Brand geraten sein. Die Einsatzkräfte trennten diese vom Stromnetz. „Zu einem Gebäudeschaden ist es nicht gekommen“, so Gissing. Da sich das Haus direkt an der viel befahrenen Bundesstraße 6 befindet, musste die Polizei weiträumige Absperrungen vornehmen und den Verkehr vor der Einsatzstelle ableiten.

Die B 6 blieb für die Dauer der Lösch- und Aufräumarbeiten bis in den Nachmittag in beide Richtungen voll gesperrt.