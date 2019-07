Den Wasserrädern auf der Spur

Weyhe - Von Sigi Schritt. Wie waren ein ortsansässiger Müller, seine Familie und seine Angestellten gekleidet? Wie sahen vor Jahrzehnten die Mühlen aus? Die Antworten auf diese Fragen haben deshalb eine aktuelle Bedeutung, weil die Weyher einerseits die Stadtwette des NDR gewinnen möchten, anderseits aber auch ihren Ort im Rahmen der Sommertour des Senders möglichst gut repräsentiert sehen wollen. Drei Gruppen arbeiten derzeit unter Hochdruck daran, die Wette einzulösen.

Der Sender hatte den Bürgern die Aufgabe gestellt, sich als Müller, Bäcker oder Bauern zu verkleiden und am Samstag auf dem Marktplatz – vor der Party – ein Lied mit Weyhe-Bezug zu trällern – vor einer selbst gebauten Mühlenkulisse.

Gemeindearchivar Wilfried Meyer findet es gut, dass der Sender durch Naturkraft betriebene Mahlwerke in den Fokus genommen hat. Drei gab es einmal in Sudweyhe, so Meyer.

Informationen zum Hintergrund der Wette gingen ebenfalls über den Sender, als am Montag die Moderatorin die Aufgabe vorstellte. Der NDR sprach über einen Merian-Stich aus dem Jahr 1653, der die Sudweyher Wassermühle mit drei Wasserrädern abbildet. Damit lenkte der Sender den Blick auf die Historie des Ortes. Für die Gruppen, die sich um das Thema Kulisse und Verkleidung kümmern, hat Wilfried Meyer Bilder herausgesucht, die das damalige Leben und auch die Kleidung dokumentierten. Immerhin sollen mindestens 250 verkleidete Bürger auf dem Marktplatz auflaufen, und das sollte doch gemäß dem Anspruch der Mitwirkenden stilecht erfolgen.

Dass die Sudweyher Wassermühle heute überhaupt noch existiert und als Ausstellungs- und Kulturzentrum genutzt wird, ist hauptsächlich Wilfried Meyer zu verdanken. Wie der 77-Jährige berichtete, drohten in den 1970er-Jahren die Mühle und die Scheune (das heutige Backhaus), Wahrzeichen des Ortsteils Sudweyhe, zu verfallen. Meyer, damals Ausbilder bei der Polizei in Bremen und schon ehrenamtlicher Gemeindearchivar, hatte die zündende Idee, das Ensemble zu retten. Es gab zudem Stimmen aus der Bevölkerung, die heruntergekommenen, ortsbildprägenden Gebäude zu erhalten. Das Mühlenareal gehörte zum nahen Gutshof, stand noch nicht im Eigentum der Gemeinde. Meyer überzeugte Politik und Verwaltung der damals noch jungen Wesergemeinde, das Gelände an der Hache zu kaufen und die Mühle zu restaurieren. Meyer erinnert sich, dass er damals einen entsprechenden Antrag an den Rat verfasst hatte. In dem Papier verpflichtete er sich, selbst Arbeitseinsätze mit Freiwilligen zu organisieren, um den „Bürgerwillen“ zu dokumentieren. Meyers Bürgerantrag löste 1981 sogar heftige Diskussionen aus, schreibt Gemeindearchivar Hermann Greve in seinem Buch „Von Wassermüllern und Walkknechten, von Witwen und Waisen“. Schließlich fasste der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss, das Anwesen von dem Eigentümer des benachbarten Gutshofes zu kaufen. Es sollte für die Nachwelt bewahrt werden. Diesen Antrag unterstützten neben CDU, FDP und SPD auch die damalige Grüne Wählergruppe, der Vorläufer der Grünen, so Meyer. Der Gemeindedirektor Alfred Wetjen stand laut Meyer dem Rettungs- und Sanierungsplan ebenso positiv gegenüber. Der Verwaltungschef hatte aber zuvor den Kirchweyher Polizisten aufgefordert, eine Entscheidung zu treffen, welches von zwei Gebäuden saniert werden soll. Neben der Sudweyher Wassermühle war auch die in Leeste gefährdet. An der Leester Straße, wo sich damals der Gänsebach und Hombach in einem Teich zum Leester Mühlbach vereinigten, hatte der Müller Baars seine Mahlsteine bis 1978 betrieben.

Wegen der Lage des Grundstücks riet Wilfried Meyer dazu, Sudweyhe den Vorzug zu geben. Den Teich in Leeste gab es schon nicht mehr, weil er mit Bremer Müll verfüllt worden war, erklärte Meyer.

Zumindest von der Substanz der Leester Mühle war Meyer entzückt. „Als ob die Zeit dort stehen geblieben war.“ Der Gemeindearchivar sorgte dafür, dass viele Materialien gerettet werden konnten. Zum Beispiel holte eine andere Arbeitsgruppe, die den Varreler Gutshof restauriert hat, alte Balken aus Leeste. Die Steine des Fundaments wurden in Sudweyhe in der Begrenzungsmauer zur Hache eingesetzt. Und auf dem Hof der Sudweyher Mühle befindet sich – eingelassen im Boden – ein Leester Mühlstein. „Das wissen nur die Wenigsten“, so Meyer.

In den Jahren 1982 bis 1984 wurde die Sudweyher Mühle umfassend renoviert. Viele packten mit an. Meyer hatte sogar 60 Helfer, darunter viele Neubürger, für dieses Projekt gewinnen können. Die legten die Grundlage für das heutige Kultur- und Ausstellungszentrum.

Dieses Projekt bildete für Weyhe aus Sicht des Gemeindeachivars eine positive Zäsur. Erstmals wurde nicht Geld in eine Schule oder einen Kindergarten gesteckt, sondern in historische Bausubstanz. Hätte Meyer Anfang der 1980er-Jahre geahnt, welches Potenzial in dem Gutsareal steckt, hätte er anders reagiert, gibt sich der 77-Jährige nachdenklich. „Ich hätte die Gemeinde überzeugen müssen, das gesamte Gut samt marodem Herrenhaus zu kaufen, aber ich war nicht mutig genug.“ Möglicherweise hätte die Wesergemeinde dann ein größeres Veranstaltungszentrum bekommen – wie es Bassum mit der Freudenburg hat, so Meyer.