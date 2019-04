„Was Dubai kann, kann Weyhe auch“

Weyhe - Von Sigi Schritt. Mit einem mehrstündigen Programm, das laut der Ersten Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith Eventcharakter hat, und einer „spektakulären Show“ begeht die Gemeinde am Samstag, 18. Mai, ab 18 Uhr den bundesweiten Tag der Städtebauförderung.

Weyhe ist eine von insgesamt 300 Kommunen im Land, die diesen Tag zum Anlass nehmen, mit Bürgern ins Gespräch zu kommen. Wie berichtet, fließen Mittel des Bundes und des Landes Niedersachsen in die Leester Ortsmitte. Die städtebauliche Aufwertung der Leester Straße und des Henry-Wetjen-Platzes steht laut Planer Christian Silberhorn im Fokus.

Zahlreiche Infos zum Beispiel zur geplanten Bibliothek, zur VHS und zum Café bietet eine Ausstellung, die im Gemeindehaus der Leester Kirchengemeinde aufgebaut wird. Neben Infotafeln will Silberhorn dort auch ein neues Modell aufstellen lassen, das sich derzeit noch im Innenhof des Rathauses befindet. Es zeigt den Leester Ortskern. Besucher sollen einen Überblick über die aktuellen und zukünftigen Planungsvorhaben bekommen. Wer sich über das bundesweite Forschungsvorhaben „Suburbane Wärmewende“ in Leeste, ein „Leuchtturmprojekt“ der Energie- und Klimaforschung (wir berichteten), informieren will, kann sich ebenfalls einen Eindruck verschaffen. Damit nicht genug: An dem Tag beteiligen sich auch die Alte Wache und der Hospizverein. Die Vertreter stellen ihre Arbeit vor.

Die Veranstaltung ist in ein Rahmenprogramm eingebettet, für das Ines Mannott vom Stadtmarketing verantwortlich zeichnet. Auf der Bühne sorgt das Blasorchester Kirchweyhe für musikalische Begleitung. Außerdem wird sich das Maskottchen Willy Weyhe unter die Besucher mischen, um handliche Überraschungen für Kinder zu verteilen. Essen- und Getränkestände sorgen dafür, dass die heimische Küche kalt bleiben kann.

Mit einem besonderen Augenschmaus soll die Veranstaltung ab 22 Uhr ausklingen. Ines Mannott hat die Show „Flames of Water“ nach Weyhe geholt. Nach Einbruch der Dunkelheit sehen die Zuschauer laut Mannott eine Komposition aus Wasser, Licht und Musik. Sie verspricht Gänsehaut pur. Die Macher bauen ein über 100 Quadratmeter großes Becken auf und füllen es mit Wasser. Damit lassen sie Fontänen in die Höhe schnellen, die bis zu 25 Meter hoch sind. So etwas erleben Touristen laut Mannott im Scheichtum der Vereinigten Arabischen Emirate. „Was Dubai kann, kann Weyhe auch“, so die Rathausmitarbeiterin. Die Wasserspiele mit den sprudelnden Fontänen sollen an den Glücksbrunnen erinnern, der auf dem Henry-Wetjen-Platz entsteht.