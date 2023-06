Warum der ADFC in Weyhe für das Radfahren auf der Straße wirbt

Von: Dierck Wittenberg

„Radfahren auf der Fahrbahn erlaubt“: Timo Galich vom ADFC, hier mit seinem Lastenfahrrad, hat an mehreren Straßen im Gemeindegebiet Banner aufgestellt. © Holger Opitz/ADFC

„Radfahren auf der Fahrbahn erlaubt“: Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club hat an mehreren Straßen in Weyhe Banner platziert. Damit macht der ADFC auf eine geänderte Verkehrsführung aufmerksam.

Weyhe – An den Ortseingängen in Kirchweyhe, Sudweyhe und Leeste ermuntert der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club seit Kurzem zum Radfahren auf der Fahrbahn. Mit schwarz-blau-weißen Bannern macht der ADFC auf eine geänderte Verkehrsführung in der Gemeinde aufmerksam. Diese Änderung und die Werbung dafür gefallen aber nicht allen Autofahrern, wie Diskussionen auf Facebook zeigen.

Zum Hintergrund der Banner-Aktion: Dass die bisher bestehende Pflicht zur Benutzung der Radwege entlang mehrerer Landesstraßen aufgehoben werden soll, hatte die Gemeinde im Februar angekündigt: an der Landesstraße L 334 vom Ortseingang Kirchweyhe bis zum Ortsausgang Sudweyhe, an der Kirchweyher Straße (L 335), an der Alten Poststraße und der Angelser Straße. Im März sei die Beschilderung durch die Straßenmeisterei Bruchhausen-Vilsen geändert worden, die neuen Regelungen seien damit in Kraft getreten, teilt die Gemeinde auf Nachfrage mit: Soweit erforderlich wurden blaue Schilder mit dem Rad-Symbol (Radweg, gemeinsamer Geh- und Radweg, getrennter Geh- und Radweg) durch „Radverkehr frei“ oder gegebenenfalls „Gehweg“ plus “Radverkehr frei“ ersetzt.

ADFC will mit Bannern um Akzeptanz für neue Radverkehrsführung werben

Seit Juni wirbt der ADFC mit rund zehn Bannern um Akzeptanz für die geänderte Radverkehrsführung. Darauf weist Holger Opitz, zweiter Kreisvorsitzender und Verkehrsreferent beim ADFC, mit einer Mitteilung an die Kreiszeitung hin.

Dass die Beschilderung geändert wurde, wird von manchem Autofahrenden nicht wahrgenommen und manchmal ungebührlich kommentiert. Deshalb sind die Plakate ein zusätzlicher Hinweis auf die neue Situation

Innerhalb der geschlossenen Ortschaft gibt es in Weyhe laut ADFC-Mitteilung keine Pflicht zur Radwegbenutzung mehr, sodass Radfahrer mehrere Wahlmöglichkeiten im Rahmen der Straßenverkehrsordnung (StVO) haben. Aber: „Dass die Beschilderung geändert wurde, wird von manchem Autofahrenden nicht wahrgenommen und manchmal ungebührlich kommentiert. Deshalb sind die Plakate ein zusätzlicher Hinweis auf die neue Situation“, wird Timo Galich in der Mitteilung zitiert.

ADFC: Lastenrad auf dem Gehweg fahren wäre rücksichtslos

Er engagiere sich beim ADFC für den Radverkehr und habe seine persönliche Verkehrswende vollzogen, heißt es in der Mitteilung über Galich. Die privaten Transporte und den Kinder-Bringdienst erledige er konsequent mit dem Lastenfahrrad. Auf den schmalen Radwegen in der Kirchweyher Straße gehe das schlichtweg nicht, da sei die illegale Mitbenutzung des Gehweges programmiert. Das wäre mit einem schweren Lastenrad wiederum rücksichtslos, so der ADFC weiter. Da er beim Fahren auf der Fahrbahn auf Unverständnis der Autofahrer stoße, habe Galich die großformatigen Plakate aufgestellt – um „dem Schneiden und Hupen Einhalt zu gebieten“.

Unter einem Beitrag in der Facebook-Gruppe „Weyhe, unsere Gemeinde“ haben sich unterdessen mehr als 160 Kommentare angesammelt, viele drücken, gelinde gesagt, Unverständnis aus. So schreiben Diskussionsteilnehmer von Verkehrsbehinderung durch Radfahrer und Egoismus. Aber auch davon, dass eine höhere Zahl von Unfällen zu erwarten sei.

Polizei: Die Fahrbahn ist für Radfahrer oft sicherer als der Gehweg

Laut Hauptkommissar Ingo Büntemeyer, Ansprechpartner für verkehrliche Angelegenheiten in Diepholz, befürwortet die Polizei das Radfahren auf der Fahrbahn – innerorts und wo es die Verkehrsmengen zulassen. „Da werden die Radfahrer besser gesehen“, so Büntemeyer über die Nutzung der Fahrbahn. Dort sei es für Radfahrer statistisch gesehen sicherer. Auf Geh- und Radwegen ereigneten sich mehr Unfälle, bei denen Radfahrer zu Schaden kommen – etwa an Ausfahrten und Einmündungen. „Das ist ein steiler Prozess im Rahmen der Verkehrswende“, so der Polizist über die Akzeptanz für Fahrradverkehr auf der Straße. Er ruft alle Beteiligten zur gegenseitigen Rücksichtnahme auf.

Gemeindesprecher Sebastian Kelm stellt einer Antwort auf eine Anfrage der Kreiszeitung folgende Erklärung voran: „Die Gemeinde Weyhe appelliert an einen respekt- und rücksichtsvollen Umgang aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer auf allen Wegen und Straßen, aber auch bei allgemeinen Diskussionen mit- oder übereinander.“ Kelm zufolge wurde seitens der Gemeinde darauf geachtet, dass die Banner nur stehen, wo der darauf enthaltene Hinweis wirklich zutreffend ist.

Gehweg oder Fahrbahn? Gemeinde Weyhe spricht keine Empfehlung aus

Eine Empfehlung zur Nutzung der Fahrbahn oder der Wege spricht die Gemeindeverwaltung damit aber nicht aus. „Es handelt sich um eine persönliche und individuelle Entscheidung“, so Stefan Sommer, beim Fachbereich Ordnung und Soziales für Straßenverkehrsrecht zuständig.

Sommer verweist darauf, dass Radfahren auf der Fahrbahn laut Straßenverkehrsordnung generell erlaubt und dort ausdrücklich geregelt ist. Bei einer besonderen Gefahrenlage könne der Radverkehr verpflichtet werden, einen Radweg zu benutzen. In Weyhe seien die meisten Radwege außerhalb geschlossener Ortschaften benutzungspflichtig. Anders innerorts: Hier könnten die Radwege als ergänzendes Angebot genutzt werden. Wo es erforderlich und im Hinblick auf die Belange des Fußverkehrs auch vertretbar ist, seien die Gehwege für den Radverkehr freigegeben.

ADFC: Radwege hätten seit 1997 verbessert werden müssen

Der ADFC erinnert in seiner Mitteilung an eine Änderung der StVO, die bereits 1997 vorgenommen wurde. Seither gelte der Regelfall, dass Radfahrer auf der Fahrbahn mitfahren. Die blauen Radweg-Schilder seien nur dort zulässig, wo der Weg breit genug und in ordentlichem Zustand ist. Holger Opitz: „Die Baulastträger sind seit 1997 aufgefordert, bauliche Verbesserungen an den Radwegen vorzunehmen – oder eben die Radwegbenutzungspflicht aufzuheben.“ Opitz bemängelt, dass die Fahrbahn in der Kirchweyher Straße (von der Straßenbaubehörde in Nienburg) saniert worden sei, „dass die untermaßigen Radwege aber unverändert geblieben sind“.