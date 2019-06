„Du warst uns lieb und teuer“

Weyher Feuerwehren verabschieden langjährigen Lahauser Ortsbrandmeister Herbert Deters auf dem Marktplatz

+ Überraschender Besuch am Samstag: Weyher Feuerwehrleute verabschieden sich von Herbert Deters (hier mit Frau Susanne). Foto: Husmann

Lahausen - Von Heiner Büntemeier. „Wir freuen uns, dass wir von dir eine so starke und so gut funktionierende Ortsfeuerwehr übernehmen durften“, lobten Michael Wolf und Thomas Seibt den Lahauser Ortsbrandmeister Herbert Deters an dessen letzten „Arbeitstag“.