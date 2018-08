„Wahre Inflation an Line-Dance-Veranstaltungen“

Weyhe - Von Katharina Schmidt. Die Restless Line Dancers gehörten zu den ersten Line-Dance-Gruppen der Region. Seitdem Irene Liborius die Interessensgemeinschaft im April 2010 gründete, hat sich einiges verändert. Nicht nur die Anzahl der Hobbytänzer stieg vielerorts an, sondern auch die der Line-Dance-Partys. Tanzschulen sprangen auf den Zug auf und nahmen entsprechende Kurse mit ins Programm. Mittlerweile tauchen täglich neue Choreografien im Internet auf. Kurzum: Eine eher unbekannte Tanzform wird zum Trend.

Bei all dem, was sich gerändert hat, ist Irene Liborius’ Leidenschaft für Line Dance geblieben. Sie und der Rest der Restless Liners – zu denen gehört auch ihr Mann Rüdiger – haben bisher um die 280 Tänze und Tausende Schritte einstudiert. Längst nicht alle davon hat die Gruppe noch komplett drauf. Trotzdem: Die Zahlen verbildlichen, was die „rastlosen“ Tänzer in zehn Jahren im wahrsten Sinne des Wortes auf die Beine gestellt haben.

Mehr als 50 Auftritte liegen hinter ihnen. Sie tanzten auf Benefizveranstaltungen, auf Frühjahrs- und Herbstmärkten, in Seniorenheimen, bei Familienfesten oder auf Vereinsveranstaltungen. Nicht nur zu Countrymusik, sondern auch zu Liedern, die aus den Charts bekannt sind.

Die Auswahl aus den vielen Choreografien, die im Internet zu finden sind, trifft Irene Liborius. Ihr wichtigstes Kriterium: Die Musik muss ihr ins Ohr gehen. Und in die Beine. Stimmt der Sound, schaut sie sich die Schritte an und überlegt: Ist das machbar? „Wenn das der Fall ist, gebe ich den Tanz weiter an meinen Assistenten“, sagt sie schmunzelnd. Damit meint sie ihren Mann Rüdiger. Der besorgt eine Tanzschrittbeschreibung. Irene Liborius übt damit erst für sich, dann bringt sie die Tänze ihrem Mann bei. Dieser meint: „Wenn ich das kapierte, dann kapiert das die Gruppe auch.“

Derzeit bestehen Restless Liners aus knapp 50 Teilnehmern. Die Jüngste ist 41 Jahre alt, die älteste 77. Willkommen sind alle Altersklassen – doch Rüdiger Liborius weiß: „Gerade bei Jüngeren ist es auch ein Problem mit den Probezeiten.“ Diese sind immer montags und donnerstags, 19 bis 21 Uhr. Wer sich vorstellen kann, mitzumachen, kann einfach zu den Zeiten in die Grundschule Sudweyhe kommen.

„Wir tanzen stramm weg“

„Wir tanzen stramm weg“, sagt Irene Liborius. „Das ist schließlich kein Klönabend.“ Eine Pause gebe es nach einer Dreiviertelstunde. „Ich finde, dass man dabei total abschalten kann“, schwärmt sie. „Als würde alles von einem abfallen, was einen zuvor belastet hat.“ Die Weyherin hat diese Tanzform nicht nur bei den Restless Line Dancern anderen nähergebracht, sondern auch schon bei einer AG an der Grundschule Sudweyhe und bei VHS-Kursen. Die Liborius sind in ihrer Freizeit ab und an auch Gast auf Line-Dance-Partys. Laut Rüdiger Liborius gab es in letzter Zeit eine „wahre Inflation“ an solchen Veranstaltungen.

Die Gründerin der Restless Line Dancers will noch so lange weitertanzen wie möglich. „Ich hätte damals nie gedacht, dass es so lange so gut läuft“, blickt sie auf die Anfänge der Gruppe zurück. Dabei lief es schon anfangs gut. Nach der Einladung zu einer Schnupperstunde ging das Telefon bei den Liborius’ in einer Tour. 75 Leute haben sich angemeldet, 68 sind letztlich gekommen. Und manche sind noch immer dabei, haben gemeinsam Auftritte und Trainingsreisen in der Türkei oder auch in Bulgarien erlebt. „Das alle so gekommen ist, das macht mich schon stolz“, so Irene Liborius.

www.facebook.com/Restless-Liners-505714826130711/