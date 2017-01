Vorschläge für Ehrenamtspreis

Weyhe - Die Gemeinde verleiht auch 2017 wieder den Preis „Weyher des Jahres“. Seit 2006 hebt sie damit für das jeweils zurückliegende Jahr besondere ehrenamtliche Verdienste hervor. Seit 2009 wird auch ein Sonderpreis für Organisationen vergeben.

Bürger können wieder Vorschläge für zu ehrende Personen oder Organisationen machen. Es gelten dabei einige Voraussetzungen: Geehrt werden sowohl Personen, die in Weyhe leben als auch Auswärtige und Einrichtungen beziehungsweise Institutionen, die sich um das Wohl der Gemeinde und ihrer Einwohner verdient gemacht haben. Die Ehrung wird nicht auf spezielle Themenbereiche beschränkt, vielmehr sollen jegliche Aktivitäten berücksichtigt werden, die über ein „normales“ Maß an Engagement hinausgehen und deshalb eine besondere Anerkennung verdienen. Beispielhaft sind Zivilcourage, soziale oder gemeinnützige Kompetenz in Sport oder Kultur.

Um die Auszeichnung „Weyher/in des Jahres 2016“ zu erlangen, muss das besondere Verdienst um die Gemeinde 2016 geleistet worden sein oder 2017 noch andauern.

Auch Personen oder Organisationen, die bereits früher vorgeschlagen worden sind, können erneut Stimmen erhalten.

Nennungen dürfen von ortsansässigen Vereinen und Institutionen sowie Privatpersonen kommen. Denn auf diese Weise wird vielleicht auch an Menschen gedacht, die nicht organisiert sind, aber dennoch Wertvolles für Weyhe, etwa in der Nachbarschaftshilfe.

Eine Jury, bestehend aus Bürgermeister Andreas Bovenschulte und je einem Vertreter der vier Ratsfraktionen und Abgesandten unterschiedlicher gesellschaftlicher Bereiche wählen eine Person sowie eine Organisation aus, die für ihre Verdienste im Jahr 2016 geehrt wird.

Die Preisverleihung geht wie immer im Rahmen eines Empfangs im Weyher Rathaus über die Bühne.

Interessierte senden Vorschläge bis spätestens Freitag, 17. Februar, an die Gemeinde Weyhe, zu Händen Chantale Klatte, Rathausplatz 1, 28844 Weyhe oder per E-Mail an klatte@weyhe.de. Die Nennung sollte mit einer kurzen Begründung unter Angabe der persönlichen Daten und Darstellung des ehrenamtlichen oder bürgerschaftlichen Engagements versehen sein - ps/pk