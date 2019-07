Weyhe - Von Sigi Schritt. „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Diesen Satz bezeichnete der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff kürzlich als den schönsten in der deutschen Sprache. Zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes forderte das ehemalige Staatsoberhaupt auf, sich stärker mit Verfassungsfragen zu beschäftigen. Und genau das machen die Kirchengemeinden Leeste und Weyhe im Rahmen eines ganz besonderen Projekts: Die Pastoren Ulrich Krause-Röhrs, Holger Hiepler, Christoph Siedersleben, Gerald Meier und Gudrun Müller laden ein zur Sommerkirche.

Das ist das erste Projekt des neuen Pfarrteams, sagen die Geistlichen der beiden Gemeinden. An fünf Sonntagen thematisieren sie bis zum Ende der großen Ferien das Leben mit dem Grundgesetz.

Am Sonntag, 14. Juli, geht es um 10 Uhr los. Ulrich Krause-Röhrs nimmt sich die Präambel des Grundgesetzes vor. „Im Bewußtsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben“, heißt es dort wörtlich. Krause -Röhrs findet dies bemerkenswert. Sowohl das Grundgesetz als auch der christliche Glaube fragt laut Krause-Röhrs, vor wem „wir unser Handeln verantworten“. Das Grundgesetz sei die Verfassung, auf die alle anderen Gesetze in Deutschland basieren. Und jenes Werk fängt „mit einem Gottesbezug“ an.

Der Pastor der Leester Kirchengemeinde findet das Grundgesetz in seiner Gesamtheit und insbesondere die Schärfe sowie Klarheit der sogenannten Ewigkeitsartikel „grandios“. Umfragen in Deutschland hätten ergeben, dass viele Bürger das Grundgesetz schätzen, aber selbst die wichtigsten Artikel nicht nennen können, so Krause-Röhrs. Als das Grundgesetz 1949 eingeführt worden ist, befürworteten es laut Krause-Röhrs nur zwei Prozent der Bevölkerung. Das sei heute glücklicherweise anders.

Der Vize-Vorsitzende des Leester Kirchenvorstands und die anderen Geistlichen wollen in den fünf Gottesdiensten biblische Texte vortragen und in Beziehung zu verschiedenen Artikeln setzen, die ebenfalls laut Röhrs „eine klare Richtung haben“. Ein juristisches Seminar wird es nicht, stellen die Pastoren klar. Sie möchten im Gotteshaus keine politische Diskussion begründen, durch Zuspitzungen aber initiieren. „Unsere Gesellschaft leidet unter Orientierungslosigkeit“, ergänzt Gerald Meier. Es würden Aussagen und Behauptungen getroffen, die nicht stimmen. Meier hofft, dass der christliche Ansatz mit zur Wertebildung beiträgt. Auch die von Christian Wulff besonders beleuchtete Menschenwürde steht mit dem Artikel 1 am 21. Juli in der Felicianuskirche im Mittelpunkt der Predigt von Pastor Holger Hiepler. Der Ewigkeitsartikel habe viel mit dem Glauben gemein, so Hiepler. „Das Grundgesetz kann nur unter bestimmten Bedingungen geändert werden, egal welche Partei regiert.“ Und so sei das auch mit dem Glauben, den sich Menschen nicht nach Belieben zurechtzimmern könnten. Die Christen hätten „den Vorbehalt des Willen Gottes“, erklärt der Pastor.

Die Auseinandersetzung mit christlichen Werten und denen des Grundgesetzes befürwortet Pastorin Gudrun Müller: Neben der Menschenwürde geht es weiterhin um Selbstentfaltung über gleiche Rechte für alle bis hin zu Kevin Kühnerts politischem Arsenal, zu dem auch Enteignung zählt.

Die Kirche sucht zum Beispiel Antworten auf die Frage, ob das Eigentum zu privaten Spekulationsobjekten verkommt oder es der Gemeinschaft dienen soll.