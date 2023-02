Rückschnitt von Anpflanzungen an Verkehrswegen

Von: Sigi Schritt

Amer Tozo mit einer Heckenschere: Er bittet Bürger, Grenzbepflanzungen zu kontrollieren, insbesondere, wenn zum Beispiel Äste in den öffentlichen Raum hineinragen. © Sigi Schritt

Weyhe – „Hecken sind schöne lebendige Einfassungen vieler privater Grundstücke. Auch Bäume in den Gärten werten das Ortsbild auf. Problematisch wird es, wenn diese Anpflanzungen in den öffentlichen Verkehrsraum hineinwachsen.“ Das schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung und kündigt Kontrollen an. Laut Amer Tozo und Lisa Frerichs von der Gemeindeverwaltung gelte es, Gefahren für Verkehrsteilnehmer, die sich im öffentlichen Raum bewegen, zu vermeiden.

Das Duo bittet die Bürger, die kommenden Wochen zu nutzen, um Hecken und Sträucher in ihrer Ausdehnung zu begrenzen.

Wie die Rathausmitarbeiter berichten, gebe es zahlreiche Mitteilungen von Bürgern, die aufgrund von Pflanzenwuchses von einer eingeschränkten Nutzung von Geh- und Radwege berichten.

Wenn diese Engpässe Fußgänger veranlassen, auf die Fahrbahn auszuweichen, könnte es gefährlich werden, sagen die Rathausmitarbeiter.

„Die Anlieger sind verpflichtet, die durch ihre Pflanzen entstehenden Einschränkungen für die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu beheben. Sofern die Anlieger ihrer gesetzlichen Verpflichtung nicht nachkommen, ist die Gemeinde gehalten, den Rückschnitt der Anpflanzungen durch die Anlieger schriftlich anzuordnen und notfalls selbst den Rückschnitt auf Kosten der Anlieger vorzunehmen“, sagt Amer Tozo. Bei einem durch diese Hindernisse entstandenen Schadensfall sind gegebenenfalls sogar Regressansprüche von Geschädigten möglich. Soweit muss es nach Ansicht der Rathausmitarbeiter jedoch nicht kommen. Die Gemeindeverwaltung bittet daher alle Straßenanlieger, den eigenen Bewuchs im Garten zu den öffentlichen Verkehrswegen hin zu kontrollieren und bei Bedarf fachgerecht zurückzuschneiden.

Darum geht es: Hecken und Grünbewuchs sind bis zur Grundstücksgrenze zurückzuschneiden. Bei Bäumen und dessen Ästen und Zweigen muss bei Rad- oder Gehwegen eine Durchfahrtsbreite von mindestens 2,5 Meter freigehalten werden, bei der Fahrbahn sind es mindestens 4,5 Meter. Auch müssen Straßenlaternen freigeschnitten werden. Der beste Zeitraum für Rückschnitte ist innerhalb der Vegetationsruhe. Sie dauert noch bis Ende Februar. Sie liegt außerhalb der Brut- und Setzzeit von April bis Mitte Juli, um dem Artenschutz Rechnung zu tragen. sie