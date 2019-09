„Von Mördern und Bränden in Ahausen“

+ Corinna Bösche

Ahausen – „Das Großfeuer am Weserdeich in Ahausen“ lautete die Schlagzeile 1954, als ein Brand in Ahausen fast die Hälfte des Dorfes vernichtete. Eisiger Nordostwind fuhr in die Lohe und ließ die Funken fliegen, diese konnte man sogar noch auf dem Kirchweyher Friedhof sehen, weiß Corinna Bösche. Die Gästeführerin wird am 14. September mehr über Mörder und Brände in Ahausen berichten und dabei ein beschauliches Dorf mit bewegter Geschichte beschreiben.