Weyher Swing Combo spielt morgen im Freibad

+ Werben für den Musikfrühschoppen am morgigen Sonntag: Werner Schierenbeck, Joachim Badtke, Dieter Helms und die Erste Gemeinderätin Ina Pundsack-Bleith. Foto: Sigi Schritt

Kirchweyhe – Mit dem Lied „Wochenend und Sonnenschein“ von den Comedian Harmonists will die Weyher Swing Combo am morgigen Sonntag den Musikfrühschoppen im Freibad starten. Das haben die Bandmitglieder Dieter Helms und Werner Schierenbeck kürzlich angekündigt. Sie möchten in der Zeit von 11 bis 14 Uhr ein „neues, voluminöses Programm“ präsentieren.