Volles Gewerbegebiet und gute Konjunktur

Weyhe - Von Luka Spahr. „Das Gewerbegebiet ist voll.“ Diese Neuigkeit verkündete ein sichtlich erfreuter Wirtschaftsförderer kürzlich bei einem Rückblick auf die konjunkturelle Entwicklung in der Gemeinde Weyhe. Die Rede ist vom Gewerbegebiet in Melchiorshausen an der B 6, auch als Handwerkerhof bekannt. Dennis Sander informierte, dass im September das letzte Grundstück auf dem Areal verkauft worden sei. Außerdem bescheinigten er und IHK-Geschäftsstellenleiter Constantin von Kuczkowski der Gemeinde Weyhe ein gutes Wirtschaftsjahr 2019.

Eine Folge davon dürfte sicherlich auch die starke Nachfrage von Betrieben nach Baugrund sein. 13 Unternehmen werden sich voraussichtlich am Ende auf dem rund sechs Hektar großen Handwerkerhof angesiedelt haben – zwei davon befinden sich derzeit noch im Bau. Die Nachfrage ist dabei größer als das Angebot, unterstrich Dennis Sander. So habe er einigen, an einem Grundstück auf dem Handwerkerhof interessierten Betrieben, absagen müssen.

Der Fokus liege in Zukunft auf dem Gewerbegebiet in Dreye, so der Wirtschaftsförderer. Gerade durch die autobahnnahe Lage sei der Standort sehr gefragt.

Dass es vor allem kleine und mittelständische Unternehmen sind, die dabei in Weyhe Fuß fassen, wusste Constantin von Kuczkowski zu berichten. Trotz der insgesamt guten Wirtschaftslage in der Gemeinde gebe es „eine kleine konjunkturelle Delle“, so der Geschäftsstellenleiter. Das bereite ihm jedoch keine Sorgen. „Es wird hier alles im Rahmen bleiben“, ist er sich sicher.

Wichtig sei, dass die Gemeinde Weyhe an der „Kleinteiligkeit“ bei den Betrieben festhalte, sind sich beide einig. Ein entscheidendes Thema werde dabei für die hiesigen Betriebe in Zukunft die Digitalisierung sein. Ein schneller Internet-Anschluss sei unverzichtbar und werde auch Ansätze wie das Homeoffice stärken, so Sander. „Die Digitalisierung ist das Thema schlechthin. Das muss State of the Art werden“, pflichtete ihm von Kuczkowski bei.

Mindestens genau so wichtig ist dabei eine andere Baustelle. „Der Fachkräftemangel ist nach wie vor ein großes Thema“, so Wirtschaftsförderer Sander. Mit Vorstößen wie dem IHK-Projekt „Adelante“, bei dem junge Spanier durch Qualifizierungsangebote nach Deutschland gelockt werden sollen, versuche man dem Problem Herr zu werden.

Dabei sieht die Lage auf dem Weyher Ausbildungsmarkt gar nicht so schlecht aus. 58 Ausbildungsverträge mehr als im Vorjahr seien 2019 in der Gemeinde abgeschlossen worden, so von Kuczkowski. Das sei eine Steigerung von rund zehn Prozent. Für den IHK-Mann eine „sehr positive“ Tendenz. Er ist sich sicher: „Da geht noch was nach oben.“

Gut, dass das Thema Ausbildung in der Vergangenheit mehr Öffentlichkeit gefunden hat. „Die Betriebe haben erkannt: Wir müssen selber ausbilden“, so Dennis Sander. Die Zukunftsaussichten sehen dabei rosig aus, haben sich doch 2019 zahlreiche neue Betriebe in der Gemeinde angesiedelt, so der Wirtschaftsförderer. Viele potenzielle Ausbildungsplätze also für Berufseinsteiger. Dazu passt auch die Zahl 6 800. Es ist die Zahl der Weyher, die nicht nur in der Gemeinde wohnen, sondern auch arbeiten – und sie steige stetig.