Volkszählung im Kleinformat

Nabu Weyhe ruft dazu auf, Insekten im heimischen Garten zu erfassen

+ Insekten wie die Hummel stehen im Zentrum der Schutzbemühungen des Nabu – und sollen gezählt werden. Foto: EHlers

Weyhe - Von Luka Spahr. „Die Biomasse ist zu ganz, ganz großen Teilen zurückgegangen.“ Was Ulrike Buck vom Naturschutzbund (Nabu) aus Weyhe da erklärt, lässt sich auch ganz einfach übersetzen: Die Insekten sterben aus. Nicht nur in Deutschland, auch in Weyhe ist in den vergangenen Jahren ein stetiger Rückgang zu erkennen, so die Expertin.