Vita zieht nach Melchiorshausen

Brinkum / Melchiorshausen - Von Luka Spahr. Keine Spiegel, keine Bodybuilder, keine Häschen á la Pamela Anderson. Stattdessen: ein Fokus auf Gesundheit, persönlicher Kontakt und eine familiäre Atmosphäre. So sei es beim Gesundheits- und Sportzentrum Vita in Brinkum immer gewesen und so soll es nach der Meinung von Inhaber Ralph Scheu auch weiterhin sein. Voraussichtlich Anfang 2020 will er mit seinem Team nach Melchiorshausen umziehen – direkt an die B 6. Dort werden derzeit die Grundsteine für einen Neubau gelegt.

Vor rund zehn Jahren startete das Vita in einem kleinen Hinterhof zwischen dem Stuhrer Industriegebiet an der Carl-Zeiss-Straße und der A 1. Jetzt – der Mietvertrag für das alte Gebäude läuft in Kürze aus – soll an der B 6 der Neustart erfolgen. Kein Hinterhof mehr, ein größerer Parkplatz und ein helles, neues Studio. Vergrößern will Ralph Scheu sein Gesundheitszentrum allerdings nicht. Mit rund 700 Quadratmetern und einer eingeschossigen Bauweise sei der Neubau ungefähr so groß bemessen, wie das jetzige Fitnessstudio.

Wobei der Begriff Fitnessstudio beim Vita nicht im klassischen Sinn zu verstehen ist, wie Scheu erklärt. „Wir legen Wert darauf, dass wir keine Muckibude sind.“ Die Besucher sollten nicht Angst haben, in das Fitnessstudio zu kommen. Vielmehr liege der Fokus im Vita auf der Gesundheit und der Heilung und Vorbeugung von Erkrankungen. Mit Ernährungsberatungs-Seminaren, sowie Kursen zu Osteoporose, Diabetes oder Herzkreislauferkrankungen wollen Scheu, der ausgebildeter Sport-, Reha- und Rückenschullehrer ist, und sein fünfköpfiges Team eine Rundumversorgung bieten.

+ Wir legen Wert darauf, dass wir keine Muckibude sind, so Vita-Inhaber Ralph Scheu. Eine Neuerung ab 2020 wird neben den bekannten Kursangeboten wie Zumba, Rückenfit, Spinning oder Aerobic außerdem das sogenannte „chipgesteuerte Zirkeltraining“ sein. Was kompliziert klingt, ist in der Praxis erstaunlich einfach. Zu Beginn des Trainings werden die individuellen Trainingsziele, Gewichte und Zeiten an den Geräten eingestellt. Diese Werte werden auf einem Chip gespeichert, sodass die Sportler künftig nicht mehr jedes Mal die einzelnen Einstellungen vornehmen müssen, sondern direkt lostrainieren können. Insgesamt 34 Minuten dauere so ein Training, erklärt Scheu.

Ein Schwenk hinter die Kulissen zeigt außerdem: Das Vita hat mit seinem Angebot nicht nur Familien anvisiert, es ist auch im Hintergrund ein Familienbetrieb. So packen Ralph Scheus Frau und seine Eltern auch schon seit vielen Jahren im Alltagsgeschäft mit an.

Das soll auch in Zukunft so bleiben. Praktisch ist dabei, dass die Scheus gleich nebenan wohnen. Ein weiterer Vorteil bei dem neuen Standort, wie der Inhaber zwinkernd verrät. Und aufgrund der zentralen Lage und des hohen Durchgangsverkehrs wegen Nachbarn wie der AWG oder den Firmen Pooltech und J. Runge erhofft sich Scheu auch eine höhere Sichtbarkeit. Derzeit kämen rund 80 bis 100 Besucher in das Fitnessstudio in Stuhrbaum. An der B 6 werden es vielleicht ein paar mehr.

Ralph Scheu stellt dabei allerdings klar: Die persönliche Ansprache ist auch weiterhin das A und O. So sei es gewesen, als er vor rund 20 Jahren ein erstes Frauen-Fitnessstudio an der Bahnhofstraße eröffnet hat, und so sei es heute auch noch. Wenn das Vita im nächsten Jahr also in Melchiorshausen eröffnet, dürfte es nicht nur einige bunte Luftballons geben. Scheu verspricht eine bunte Eröffnungsfeier.