Vier DHL-E-Autos brennen aus: Löscharbeiten gestalten sich schwierig

Vier E-Autos eines Paketdienstes in Kirchweyhe sind am Sonntagmorgen komplett ausgebrannt. Die Polizei ermittelt derzeit zur Brandursache.

Kirchweyhe - Die Feuerwehren Kirchweyhe und Lahausen wurden am Sonntag gegen 6.15 Uhr zu einem Brand von Elektro-Fahrzeugen eines Paketdienstes an der Straße „Im Bruch“ gerufen, teilte die Polizei mit. Vier der E-Fahrzeuge standen in Flammen und brannten völlig aus.

Nach Angaben der Feuerwehr gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig, da die Batterien der Fahrzeuge weiterhin Spannung abgeben können. Dadurch könnte das Feuer immer wieder neu entfachen oder weiterglimmen. Da es sich bei den betroffenen Fahrzeugen nicht um handelsübliche Fabrikate handelt, hat die Feuerwehr den Betreiber für weitere Informationen hinzugerufen.

Mehrere Ladestationen, ein Schaltkasten und ein Baum wurden ebenfalls Opfer der Flammen. Die Ursache des Brandes ist noch offen. Es entstand ein Schaden von rund 200.000 Euro. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und ermittelt zur Brandursache.

