Weyher Theater feiert mit „Auf uns!“ Premiere

Weyhe - Von Regine Suling. Witzige Dialoge, anrührende Momente, Schweiß und Tränen – die Premiere der Komödie „Auf uns!“ bot am Freitagabend im Weyher Theater all das und noch viel mehr: Es war vor allem eine unbändige Spielfreude, die die Akteure auf die Bühne brachten und die den Funken auf das Publikum überspringen ließ. Mit dieser Komödie aus der Feder von Kay Kruppa und Frank Pinkus ist dem Ensemble wieder ein Coup gelungen, der in den nächsten Wochen gewiss für ein volles Haus sorgen wird.

Wer anfangs noch gezweifelt hatte, wie ein ganzes Stück in der Umkleidekabine einer Turnhalle spielen könnte, wurde bald eines Besseren belehrt: Dort trifft sich das recht erfolglose Team von Schalter 04, der Fußballmannschaft der örtlichen Sparkassen-Filiale, das um den Klassenerhalt in der Betriebs-Hallenfußball-Liga kämpft. Filialleiter Raimund (Hermes Schmid) hofft immer noch auf einen Sieg, ist grenzenlos optimistisch, doch hat eigentlich gar keine Ahnung vom Fußball: „Wer war nochmal Horst Hrubesch?“ Das wiederum fordert Wolle (Marc Gelhart) zu einem Vortrag heraus – denn er glänzt mit Wissen auf allen Gebieten.

„Freunde, jetzt geht’s los“, sagt Oskar (Thorsten Hamer) und entert die Kabine. Bewegung ist nicht so seine Sache, die Mittellinie überquert er nur selten. „Ich bin Verteidiger, ich bleib‘ schön hinten.“ Eigentlich fiebert er nur dem nächsten Bier entgegen. Das aber gibt es erst, wenn die Truppe ein Tor schießt. Und es ist schon lange keins mehr gefallen. „Bei jedem Tor ein Bier, das ist das Motto von Schalter 04. Auf uns!“, feuert sich das Team an, wenn auch zunächst erfolglos. Sehr zum Unmut auch von Renate (Beatrice Kaps-Zurmahr), die im wahren Leben die Reinigungskraft der Sparkasse ist. Auf dem Fußballfeld aber hat sie die Hosen an und ist Trainerin und Torwart zugleich. „Wie ist das so für dich, Raimund, wenn die Reinigungskraft dich zur Sau macht?“, grinst Wolle seinen Chef an. „Deine Sozialarroganz lasse ich mir nicht länger bieten“, wettert Renate.

Derweil hat ihr Gatte Ecki (Marco Linke) Rücken. Der Grund: Nachts um drei wird er immer wieder von seiner Frau geweckt, um im Bett Fallrückzieher zu üben. Und Stürmerin Mille (Sarah Kluge), die nur selten einen Ball vor die Füße bekommt, himmelt ihren Kollegen Oskar an. Der aber merkt das zunächst gar nicht.

Diese Komödie bietet das, was das Publikum am Weyher Theater liebt: viel Spaß, Pointen, verliebte Menschen, gleichermaßen witzige wie tiefsinnige Dialoge und Zwiegespräche der Akteure mit dem Publikum. Hinzu kommt ein bisschen nackte Haut: „Ihr guckt als Frau, was passiert da bei euch?“, will Oskar wissen, als er nur mit einem Handtuch bekleidet vor seinen Kollegen posiert.

„Auf uns!“ ist ein Stück, das einigen Menschen im Publikum Tränen in die Augen trieb – vor lauter Spaß, aber auch vor Rührung. Denn auch diese Komödie garantiert nicht nur Kurzweil vom Allerfeinsten, sondern bringt eine wichtige Botschaft mit: dass Freunde alles erreichen können, wenn sie nur zusammen halten. Für die starke Leistung auf der Bühne spendierte das Publikum dem Ensemble nach fast zwei Stunden einen minutenlangen Applaus und stehende Ovationen – und verließ mit bester Laune und einem Lächeln auf den Lippen das Theater.