Geplante Bürgerenergie-Genossenschaft: Aktive arbeiten an mehreren Baustellen

Von: Dierck Wittenberg

Es geht voran: Ein Jahr nach einem entsprechenden Impuls aus dem Gemeinderat präsentieren sie Ideen, wo sich die geplante Bürgerenergie-Genossenschaft engagieren könnte: Ulf-Hermann Krüger (v.l.), Regine und Detlev von Larcher haben kalte Nahwärme, Windenergie oder Photovoltaik als Projektfelder im Sinn. © DWittenberg

Eine Bürgerenergie-Genossenschaft für Weyhe: Für diese Idee haben sich rund 30 Aktive zusammengefunden. In einem Zwischenbericht reißen sie Ideen auf drei Feldern an: Windenergie, Photovoltaik und kalte Nahwärme.

Weyhe – Es ist ein ziemliches Wortungetüm, mit dem Ulf-Hermann Krüger, Regine und Detlev von Larcher zu diesem Zeitpunkt operieren müssen: die Vorbereitung einer Bürgerenergie-Genossenschaft in Gründung. Darüber, was seit einem gut besuchten Info-Abend im März dieses Jahres passiert ist, haben sie nun bei einem Pressegespräch informiert.

Rund 30 Aktive bereiten demnach ehrenamtlich die nächsten Schritte für den Gründungsprozess vor. Neben der Satzung und der Organisation beschäftigen sie sich in Teams mit Überlegungen für mögliche Projekte der Genossenschaft. Felder, die die Genossen in spe dafür im Sinn haben, sind Windenergie, Photovoltaik oder kalte Nahwärme (eine Form von Erdwärme).

„Wir wollen den Klimaschutz in Weyhe voranbringen, die Energiewende vor Ort umsetzen, wir wollen das mit Bürgerbeteiligung tun“, sagte Regine von Larcher. Als wichtiges Kriterium in den Überlegungen und Ziel, auf das man hinarbeite, nannte sie: „Weyher Strom für Weyher Bürger.“ Zugleich geht es ums Geld. Die zu gründende Genossenschaft soll Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, die Energiewende bei niedrigem Risiko und moderaten, aber sicheren Gewinnaussichten zu unterstützen.

Noch sei man eine Gruppe aus Einzelpersonen, die keinen rechtlichen Status habe, stellte Regine von Larcher fest. Aber das soll sich ändern. Sie ist Ansprechpartnerin für das Team, das sich um Organisatorisches kümmert. Dazu gehört die Planung von Treffen, die Öffentlichkeitsarbeit oder die Koordination neuer Interessenten.

Noch kein Termin für Gründungsversammlung der Bürgerenergie-Genossenschaft Weyhe

Ihr Mann, der frühere Bundestagsabgeordnete Detlev von Larcher, berichtete aus dem Team, das den Entwurf für eine Satzung erarbeitet hat – die von einer Gründungsversammlung beschlossenen werden müsste. Die würden auch einen Aufsichtsrat wählen, der einen Vorstand bestimmt. Auf einen Ziel-Termin dafür wollen sich die drei Ehrenamtlichen noch nicht festlegen.

Der Name könnte dem Satzungsentwurf zufolge „Bürgerenergie Weyhe“ lauten, nach Gründung mit dem Zusatz „eingetragene Genossenschaft“. Der im Entwurf festgeschriebene Zweck besteht in der Errichtung und dem Betrieb von Anlagen für erneuerbare Energien, so Detlev von Larcher. Bei der Erarbeitung des Entwurfs, seien verschiedene Dinge zu beachten gewesen. Er nennt das Genossenschaftsgesetz, das Erneuerbare-Energien-Gesetz und die Mustersatzung des Genossenschaftsverbandes.

Vor Gründung eines genossenschaftlichen Wirtschaftsunternehmens ist viel zu tun

„Es muss noch so viel gemacht werden, weil eine Genossenschaft, die gegründet werden soll, ein Wirtschaftsunternehmen ist“, sagte Ulf-Hermann Krüger, Ansprechpartner des – mit 20 Leuten größten – Projekte-Teams. Auch bei der Prüfung möglicher Projekte ist der rechtliche Rahmen zu beachten. Der sich – nicht nur was das Gebäudeenergie-Gesetz angeht – „gerade sehr dynamisch gestaltet“, so Krüger. Vor allem sei die Gründung aber an eine Geschäftsidee gekoppelt. Hierfür habe sich das Team aufgeteilt und in Gruppen näher um die drei Themenfelder Windkraft, Photovoltaik und Erdwärme gekümmert. Gemeinsam sei den Teil-Teams, dass sie für Ideen und Erfahrungen Kontakt zu anderen Bürgerenergie-Genossenschaften aufgenommen hätten.

In allen drei Feldern sind für die Genossenschaftsgründer verschiedene Varianten denkbar. So auch bei der Windkraft – bei der sie sich eine größere Akzeptanz durch Bürgerbeteiligung versprechen. Krüger nennt aktuell drei Anlagen, die in Weyhe auf Gemeindegrund stehen. Möglich sind ihm zufolge sowohl die Beteiligung an einem neuen oder einem bestehenden Windpark (etwa an einer Erweiterung oder einem sogenannten Repowering) als auch ein eigener Bürgerwindpark.

„Keine Angst vor großen Summen“ – Investitionskosten könnten in die Millionen gehen

Für Photovoltaik kämen Anlagen auf Freiflächen oder auf Dächern infrage – Letzteres sowohl auf Gewerbebauten als auch auf Wohnhäusern. Bei „kalten Nahwärmenetzen“ wiederum geht es um die Nutzung von oberflächennaher Erdwärme für Heizung und Wasser in einem bestimmten Quartier: Wärmepumpen wären an ein Netz mit 10 bis 15 Grad warmem Wasser angeschlossen. Nach einer „groben Schätzung“ würden die Investitionskosten dafür bei einer halben Million Euro liegen. Bei der Freiflächen-Photovoltaik, um ein anderes Beispiel zu nennen, rechnet Krüger angesichts einer Fläche von „um die zehn Hektar“ mit einer Investitionssumme in Millionenhöhe.

„Keine Angst vor großen Summen!“, ermunterte Detlev von Larcher. Was Ulf-Hermann Krüger mit Verweis auf die Hoffnung, ein attraktives Geschäftsmodell zu entwickeln, wiederholte. „Es gibt keinen Favoriten“, unterstrich Krüger bezogen auf die drei vorgestellten Projektfelder. Die müssen nun – wie vieles andere – näher konkretisiert werden, damit es weiter in Richtung einer Genossenschaft in Gründung gehen kann.