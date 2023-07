Zeltlager in Weyhe: Erst 1900 Portionen kochen, dann Party mit DJ Toddy

Von: Sigi Schritt

Party mit DJ Toddy und DJ Ernesto auf dem Feuerwehrzeltlager in Weyhe. © Sigi Schritt

Für das Kreisfeuerwehrzeltlager in Weyhe kocht ein Team täglich rund 1900 Portionen für die Teilnehmer und Betreuer.

Landkreis – Das Essen am Mittwoch ist wieder lecker, nur nicht ganz so aufwendig zubereitet wie an den anderen Tagen. Warum? „Alle, auch das Küchenteam der Kreisfeuerwehr, bereiten sich auf den Höhepunkt des Zeltlagers vor“, sagt Lutz Budelmann, Sprecher der Kreisjugendfeuerwehr. Gab es am Dienstag im Essenszelt Schweineschnitzel mit Champignonsoße, Salzkartoffeln und Sommergemüse, steht am Mittwoch Seelachsfilet mit Kartoffelsalat auf dem Speiseplan.

Das verkürzt die Zubereitungszeit und man kann das Abendessen vorziehen.

Denn am Mittwochabend rockt DJ Toddy die Hütte auf dem Zeltlagerareal in Weyhe. Er ist als DJ in der Region bekannt. Er legt zum Beispiel im Remmerzelt auf dem Brokser Heiratsmarkt auf, ist Entertainer auf dem Freimarkt im Bayernzelt sowie in der Halle 7 und sorgt beim Sechstagerennen für Stimmung. „Alle freuen sich auf ihn“, sagt Danica Kosch von der Feuerwehr Kirchweyhe. Die Jungs stylen sich die Haare mit Gel, Haarwachs und Spray, die Mädchen schminken sich“, sagt die 35-Jährige.

Wenn DJ Toddy auflegt, dann ist die Arbeit des Küchenteams abgeschlossen, ist sich Lutz Budelmann sicher.

Die Arbeit im Küchenzelt gleicht einer logistischen Meisterleistung, die von langer Hand geplant und vorbereitet wurde. Alle Fäden laufen bei „Hü“ zusammen. Er ist der Kopf eines rund 20-köpfigen Teams, das für rund 1700 Teilnehmer und Betreuer drei Mahlzeiten frisch zubereitet: Frühstück, Mittag- und Abendessen. Große Mengen sind für „Hü“ kein Problem. Bis zu 2500 Einsatzkräfte könnte er problemlos bekochen. In zwei Tagen sei so eine mobile Küche auf- und abgebaut, sagt der 51-Jährige.

Der Arbeitstag beginnt um 6 Uhr mit einer Küchenbesprechung. Für das Frühstück stellt das Team Milch und Kakao bereit. 350 Liter Kakao müssen erhitzt werden. Die Bäckerei Weymann liefert 3 500 Brötchen – um 6.30 Uhr. Eine Stunde später treffen die ersten Teilnehmer ein. Wer essen will, muss seinen Teilnehmerausweis scannen lassen. So hat die Feuerwehr einen Überblick – in Echtzeit, ob alle versorgt sind. Für das Mittagessen am Dienstag wurden beispielsweise 1900 Portionen Schnitzel gebraten und 300 Kilogramm Kartoffeln verarbeitet. Allein das Gemüse füllte mehrere Kisten – insgesamt 175 Liter.

Es ist angerichtet: Etwa zwei bis zweieinhalb Stunden dauert es, bis die Teilnehmer des größten Feuerwehr-Zeltlagers in Niedersachsen nacheinander eine Mahlzeit eingenommen haben. Immerhin: Es gibt drei am Tag. © Sigi Schritt

Gutes Essen sei immer wichtig, sagt Lutz Budelmann. Die Teilnehmer würden es sich schmecken lassen. Reste gebe es so gut wie keine, freut sich Küchenchef Hü. „Wir kochen Hausmannskost. Alles wird so frisch wie möglich zubereitet.“ Die Küche versorgt auch 85 Vegetarier. Eine Herausforderung sei die Verpflegung von insgesamt 40 Allergikern. Die hätten verschiedene Allergien. Da werde fast à la carte gekocht. „Imke Wübbold und Marian Kamann kümmern sich um die spezielle Kost. Wir haben doppelt so viele Allergiker wie 2019 in Barver. Das ist eine große Herausforderung.“

Küchenmeister Manfred Dierks aus Brinkum kocht Fleisch schon mal für Donnerstag vor. Außerdem würzt er es. © Sigi Schritt

Wer essen möchte, muss seinen Lagerausweis scannen lassen. Diese Aufgabe übernimmt derzeit Phil (JF Sudwalde). © Sigi Schritt

Qualitätskontrolle: Philipp Derda überprüft das angelieferte frische Fleisch und schneidet es mundgerecht vor. © Sigi Schritt

Lecker: Seelachsfilet, Kartoffelsalat, Nachtisch und ein Getränk. Wem diese Portion zu klein sein sollte, bekommt an einer besonderen Theke einen Nachschlag. © Sigi Schritt

Arbeitsteilung: An dieser Position werden die Fischfilets auf einem Blech positioniert. Das wandert dann in einen Ofen. © Sigi Schritt

Probleme mit der Spüle? Sie lösen sie sofort: Bernd Krüger (l.) und Ewald Tapken vom Bauhofteam. © Sigi Schritt

Eingespielt: Ein Helferteam aus Mitgliedern der Feuerwehr und Ehrenamtlichen sorgt für Teller und Besteck und gibt außerdem das Essen aus. © Sigi Schritt

Er wird „Hü“ genannt. Bei Andreas Hüsker (51) aus Barver laufen alle Fäden im Küchenzelt zusammen. Auf dem Speiseplan steht Hausmannskost, aber auch Essen für Allergiker und Vegetarier. © Sigi Schritt

Heinrich Nordmann aus Wehrbleck schaut in den Konvektomaten: Diese 330 Fischstäbchen sind schon mal fertig. © Sigi Schritt

Holt aus einem Kühlcontainer Kartoffelsalat heraus: Sebastian Korte (27) aus Lembruch. Der Tischlermeister fungiert als Gruppenführer der Küche Süd. © Sigi Schritt

Eltern sind sicherlich zufrieden: Jeder Teilnehmer hilft mit, sein Geschirr und Besteck abzuräumen. © Sigi Schritt

Eine Jugendfeuerwehr aus Schwanewede sorgt dafür, dass das gespülte Geschirr wieder bereitgestellt werden kann. © Sigi Schritt

Frische Ware lagert in den Kühlcontainern. © Sigi Schritt