Gemeinde investiert in Trauzimmer im Martha-Schubert-Haus

Weyhe - Von Sigi Schritt. Von Vermählungen im Viertelstundentakt hat Detlef Plate nur mal gehört. Der stellvertretende Fachbereichsleiter für Ordnung und Soziales der Gemeindeverwaltung berichtet von Paaren, die das eher in größeren Städten erlebt haben. So etwas gebe es aber nicht in Weyhe. Das Gegenteil ist der Fall. Die Renovierung des Mehrzweckraumes des Martha-Schubert-Hauses in Kirchweyhe nimmt Plate zum Anlass, mehr über die Wahlmöglichkeiten in Weyhe zu berichten.

Trauungen in der Villa an der Bahnhofstraße sind dort seit elf Jahren möglich, so Plate. Das war der erste Ort, außerhalb des Trauraumes im Rathaus, an dem Paare sich das Ja-Wort geben konnten, blickt Detlef Plate zurück. Die Sozialstation in Kirchweyhe war damals deshalb in den Fokus von Politik und Verwaltung gerückt, weil sie einen repräsentativen Ort gesucht hatten, der außerhalb der Rathausöffnungszeiten von einem einzigen Standesbeamten betreut werden konnte. Allerdings war das Interieur in die Jahre gekommen, so Plate. Jetzt gab es ein Facelifting: Die Gemeinde investierte in neue Vorhänge und Mobiliar – Kosten 15.000 Euro. „Das erste Paar war vom neuen Ambiente positiv überrascht“, berichtet Plate.

Neben dem Martha-Schubert-Haus sind in Kirchweyhe auch Vermählungen im Weyher Theater möglich, ergänzt Plate. Dann kann die Hochzeitsgesellschaft auch ein wenig größer sein.“

Die individuelle Gestaltung des hoheitlichen Aktes sei der Regelfall, nicht die Ausnahme. Deshalb dauern die Gespräche mit den Standesbeamten auch länger als etwa in größeren Städten. Wer besondere Musik beim Ein- oder Auszug hören will, kann das auch bekommen, so Plate. „Ein Paar hatte sich den Glockenklang von AC/DCs Hells Bells gewünscht und auch bekommen“, so Plate. Die Standesbeamten gehen auf die Wünsche der Brautleute ein. Das gilt insbesondere für die Vermählungen in der Adventszeit. Samstag gibt es die letzten Trauungen bei Kerzenlicht.

Plate, selbst Standesbeamter, zieht ein positives Fazit: „Alle Termine, die wir für die vergangenen drei Samstage in der Wassermühle Sudweyhe angeboten hatten, waren schnell ausgebucht. Wir hatten kurzzeitig sogar eine Mini-Warteliste.“ Plate kündigt an, dass die Gemeinde im kommenden Jahr an den Trauungen im besonderen vorweihnachtlichen Licht festhalten will.

Ebenfalls beliebt: das Ja-Wort unter freiem Himmel. Das ist bei gutem Wetter auch auf dem Areal der Wassermühle möglich.

Wann die erste Trauung im Bahnhof Sudweyhe erfolgt, kann Plate nicht sagen. „Der Bahnhof wird am Samstag, 11. Mai, eröffnet“, kündigt er an. Da dieser Trauort an einer Eisenbahnstrecke liegt, könnte sich eine Zusammenarbeit mit dem Pingelheini ergeben, hoffen Eisenbahnfreunde. Hochzeitsgesellschaften könnten zum Beispiel im Zug eine Kuchentafel genießen. Der Fachbereichsleiter Matthias Lindhorst hat dafür einen Slogan: „Trau dich über die Schienen.“