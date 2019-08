Das erschreckt weiterhin viele Weyher: Der Mühlenkamp-See verlandet immer mehr. Es hat sich bereits eine Insel gebildet – sogar Muscheln sind sichtbar, weil der Uferrandbereich vergrößert ist. Der Hombach, der normalerweise den See speist, bringt kein Wasser mehr in den Mühlenkamp-Park, weil das Bachbett in Höhe des Kindergartens völlig trocken ist. Wo verliert der Hombach bloß sein Wasser? Es rätseln nicht nur Vertreter von Politik und Verwaltung, sondern auch Historiker Hermann Greve. Er begab sich auf Spurensuche und schaute sich den Verlauf der Strecke von Fahrenhorst nach Leeste an. Die Kreiszeitung begleitete ihn auf seiner Tour.

Weyhe/Stuhr - In Fahrenhorst begutachtet Hermann Greve zunächst eine alte Hofstelle, auf der es einmal eine kleine Mühle gegeben hat, die von einem Wasserrad angetrieben worden war. Weder Mühle noch Zufluss-Graben existieren noch – doch der Hombach verfügt noch über eine gewisse Fließgeschwindigkeit und einen Pegelstand von mehreren Zentimetern. „Damit könnte man arbeiten“, glaubt Greve. Ein Anwohner nutzt das Wasser und fördert es mit einer kleinen Tauchpumpe, um den Garten zu bewässern.

Im Vergleich zu alten Karten hat der Hombach seit rund 50 Jahren eine andere Lage. Wie ein gerader Strich durchquert das Bett die Landschaft. Alte Karten zeigen, wie das Gewässer sich einst durch die Landschaft schlängelte.

Greve nutzt Brücken, um den Wasserstand zu überprüfen und um ins Wasser zu gehen. Ihm fällt auf, dass der Pegel langsam, aber stetig sinkt.

+ 1967: links der neue, begradigte Verlauf, rechts das alte Bachbett. © Repro: Sigi Schritt

Der Sudweyher Historiker kommt mit Radfahrern und Fußgängern ins Gespräch, die ebenfalls miträtseln, weshalb ein paar Kilometer weiter das Gewässer trockengefallen ist. Sie äußern eigene Theorien. Einige meinen, dass der üppige Bachbett-Bewuchs mit Schilf und später Bäumen das Wasser aufsaugt. Andere wiederum glauben, dass der Naturschutzbund Weyhe recht hat. Der hat nämlich die Trinkwasserförderung in Verdacht. So liegt der Brunnen 8 nach Meinung von einigen Radfahrern viel zu nah am Bett und fördert zu viel Wasser. Ein weiterer Spaziergänger berichtet von seinem Leben am Hombach. Er war von Nordwohlde nach Melchiorshausen gezogen. Dem Senior behagt die neue Entwicklung nicht. Er erinnert sich noch gut an seine Jugend und erzählt eine lustige Episode. Er und seine Freunde hatten in Nordwohlde den Bach mit Wiesensoden aufgestaut, um dort zu baden. Der zuständige Dorfpolizist hatte ihn und seine Freunde ausgeschimpft, aber auch gefordert, die Barriere erst zu entfernen, wenn er selbst dort geschwommen hat. Der Hundefreund berichtete auch, dass die Wiesen früher oft überschwemmt waren.

Um die Felder landwirtschaftlich zu bestellen, wurde der Hombach begradigt und tiefergelegt. Wie der Allgemeine Kreis-Anzeiger berichtete, war im Oktober 1967 die Begradigung zwischen der B6 in Angelse und der Straße Warwe-Feine fast abgeschlossen. Ein Bild zeigt den alten Bach und das neue, grabenartige Bett. Der Vorläufer dieser Zeitung schilderte, dass zuvor der Hombach zwischen dem Mühlenteich in Leeste und der B6 sogar auf sehr kurzen Strecken begradigt worden war. Nun sei das Hombachtal dran. Ziel sei es, dass die Vorflut über Fesenfeld hinaus „in Ordnung gebracht“ werde, sodass „die Landwirte entlang des Wasserlaufs dann keine Klagen wegen Überschwemmungen mehr zu führen brauchen“.

+ Der Hombach fließt vorne. Grewe vermutet im hinteren Bereich das alte Bachbett. Der Brunnen 8 ist umrahmt von Hecken und Bäumen. Zur Orientierung: In der rechten oberen Ecke sind die Melchiorshauser Silos von GS Agri erkennbar. © Sigi Schritt

Bis zur Begradigung, so Hermann Greve, trat der Hombach zwischen Angelse und Warwe bei jedem mittleren Regen über sein Ufer und überschwemmte die Wiesenflächen. An solche Ereignisse konnte sich jener Spaziergänger ebenfalls erinnern. Der Weyher Bürger glaubt, dass „die Begradigung ein Fehler war“ und die Folgen jetzt spürbar seien. Der Boden habe damals viel mehr Wasser gespeichert, so Greve. Nach dem „brutalen“ Eingriff in die Natur sei das seit Ende der 1960er-Jahre nicht mehr möglich, sagt der Historiker.

Möglicherweise spielen viele Faktoren eine Rolle bei der Frage, weshalb der Hombach in Weyhe trockengefallen ist: der Klimawandel mit aktuell geringen Regen-Ereignissen, Verdunstung, aber eben auch die Begradigung vor 50 Jahren. Grewe berichtet, dass in der Literatur längst die Renaturierung angesprochen und wie in der Nähe des Mühlenkamp-Geländes auch bereits umgesetzt wird. So hat der Autor Helmut Seevers im 2001 erschienenen Buch „Von der Sense bis zum Kreiselmäher“ eine klare Haltung: „Wenn heute die Forderung nach Rückbau und Vernässung des Hombachtals gestellt wird, müsse man die Flächen wieder der Natur überlassen.“