Einbahnstraßenregelung am Weyher Marktplatz bleibt bestehen

Probebetrieb hat sich bewährt

Was hatte es nicht vor etwa einem halben Jahr für Ärger gegeben, als die Weyher Straßenverkehrsbehörde rund um den Marktplatz in Kirchweyhe eine Einbahnstraßenregelung angeordnet hatte: Das Thema wurde in der Bevölkerung heiß diskutiert (wir berichteten). Mehrere Stippvisiten der Kreiszeitung hatten ergeben, dass sich Autofahrer nicht an die neuen Regelungen hielten.