Verkehrsbehinderung in Leeste

Mit Verkehrsbehinderungen auf der Straße Am Weitufer in Leeste müssen Autofahrer noch bis spätestens Mittwoch, 9. Oktober, rechnen. Das teilt Udo Petersohn vom Fachbereich Sicherheit und Ordnung der Weyher Gemeindeverwaltung mit. Die Straße in Richtungsfahrbahn Kirchweyhe ist in Höhe der Hausnummern 34 bis 46 halbseitig gesperrt. Es ist aber möglich, auf die Hagener Straße einzubiegen. Umgekehrt geht es nicht. Eine Ampelanlage vor dem abgesperrten Bereich regelt den Verkehr. Grund für die Sperrung sind Arbeiten am Fahrbahnrand. sie/Foto: Sigi Schritt