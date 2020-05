75 Jahre Kriegsende: Dore Siemering Kauth spricht über ihre Kindheit in Bremen und Kirchweyhe

Weyhe - Bombenhagel in Bremen am Ende des Zweiten Weltkrieges und die Nachkriegszeit in Kirchweyhe – Dore Siemering Kauth hat ihre Erinnerungen an ihre Kindheit aufgeschrieben. Heute lebt die 81-Jährige in Quinta de São Pedro (Portugal). Ihr Buch trägt den Titel „Die drei Schwestern Asta, Dore, Sigin. Döntjes aus unserer Familie“.

Die ehemalige Lehrerin kann sich an ihren Geburtstagskuchen erinnern, den es vor 75 Jahren zu Ehren ihres sechsten Geburtstags hätte geben sollen. Der Kuchen stand zum Auskühlen auf der Fensterbank ihrer Küche in Bremen. Das Haus befand sich in der Nähe des heutigen Fernsehturms.

„Sirenen heulten auf. Großalarm“, so beschreibt sie eine Kriegszene am 8. April 1945. „Ich rannte mit meiner Großmutter in den nahen Hochbunker und blieb dort unendlich lange Stunden. Feuersturm hieß es, ganz Bremen brennt. Bomben prasselten auf den Bunker. Er schwankte, aber er hielt. Zwei Meter dicke Betonmauern widerstanden dem Bombenhagel, im Inneren entwickelte sich eine drückende Hitze. Alte Männer gingen mit umgebauten Luftpumpen herum und spritzten Wasser über die stöhnende Menge. Es war nicht laut, nur Flüstern war zu hören. Wir saßen eng zusammengepfercht auf Holzbänken.“ Sie habe damals ihre Oma gefragt, wann sie wieder raus dürfen. „Es geht nicht, mein Kind. Der Feuersturm würde uns sofort erfassen“, war die Antwort der Oma. „Einen Tag, eine Nacht und einen Tag mussten wir durchhalten, dann wurden die großen eisernen Tore geöffnet, und wir konnten nach Hause gehen.“ Dieses Zuhause aber gab es nicht mehr: „Wir standen schweigend vor den Trümmern unseres einst so schönen Hauses. Die Steine glühten noch.“ Der Kuchen? Verbrannt. „Meine Großmutter ließ sich keine Gefühlsregung anmerken. Sie streichelte mir nur liebevoll über den Kopf und meinte, wir müssten uns nun eine neue Bleibe suchen. Wir besaßen nichts mehr, gar nichts mehr, als die Kleider, die wir am Leibe hatten. Und meine von meiner Oma genähte Stoffpuppe. Diese Stoffpuppe trug ein Hemd von mir, mit Stecknadeln an den Körper geheftet. „Sieh Oma, ich habe mein Hemd gerettet.“ Es war wirklich „das letzte Hemd“.

Dore Siemering Kauth kam in Kirchweyhe unter. „Meine Großmutter und ich hausten in einem winzigen Zimmer auf einem Bauernhof“, beschreibt die Autorin die Situation von damals. „Die Bäuerin war ordentlich und versorgte uns mit dem Nötigsten. Der Krieg wird bald aus sein, hieß es hinter vorgehaltener Hand. Und dann kamen sie wirklich, die Engländer mit ihren schweren Panzern.“ Einige Zwölf- bis 14-Jährige, die Felduniformen trugen, hätten versucht, den Vormarsch zu verhindern. Auf einer Brücke wurde eine Holzbarrikade errichtet. Die Autorin hatte sogar mitgeholfen, Nägel einzuschlagen. Ihre Großmutter riss sie aber fort und rannte zu einem Erdbunker. Kurz darauf hieß es: „Wir müssen hier raus, sie kommen. Wir rannten über die Felder zu einer Miete, sprangen hinein und bedeckten uns gegenseitig. Meine Großmutter legte den Arm um mich und beugte sich über mich. Ein Eisensplitter traf ihren Ringfinger, der goldene Reif sprang ab.“ Der Ring wurde später nicht wieder gefunden und der Finger wurde gekrümmt steif. Sie hat ihn nie wieder benutzen können, „aber mein Leben hatte sie durch ihn gerettet“.

In den ersten Wochen in der Nachkriegszeit seien in ein Nachbarhaus, eine Villa, Engländer eingezogen. „Für uns Kinder war alles abenteuerlich. Die Soldaten sprachen so merkwürdig und kauten den ganzen Tag auf etwas herum.“ Das war Kaugummi, erklärt Kauth. Für die Kinder war das damals „völlig unbekannt“. Die Engländer seien freundlich gewesen: „Wir verstanden die Warnungen der Erwachsenen vor ihnen nicht. Ich durfte nichts annehmen, weder ein Stück Schokolade noch einen Bonbon. Als ich einmal mit einer Kiste voller Mundharmonikas angeschleppt kam, musste ich sie sofort zurückbringen, sie könnten vergiftet sein. So vergiftet waren noch die Gehirne der Erwachsenen durch die Gehirnwäsche der Nazipropaganda.“

Eines Tages habe ihre Großmutter ein ganz feierliches Gesicht gemacht und aus der Tasche eine Postkarte gezogen. „Sie war von meiner Mutter aus Emden. Und dann las sie vor: Wir leben noch. Das war der einzige Satz auf der Karte.“ Erst nach vielen Jahren sei der Autorin ein Schauer über den Rücken gelaufen, als sie über die Situation nachdachte: „Damals war alles selbstverständlich. Ich ahnte nur, wer die aus Emden waren, eine Mutter und zwei Geschwister, aber ich hatte sie vergessen, wusste nicht mehr, wie sie aussahen. Als meine Mutter mich viele Monate später in die Arme nahm, war es eine fremde Frau. Aber die Wärme der Umarmung tat so wohl.“

------

1945:

Nach einem Besuch beim englischen Premierminister Winston Churchill in London trift General Dwight D. Eisenhower, der spätere 34. US-Präsident, den englischen Generalfeldmarschall Bernard L. Montgomery in Diepholz. Laut dem Buch „The Fourth Reich and Operation Eclipse“ war das am 21. April 1945. Im Gespräch geht es um die Einnahme der Stadt Bremen und um das Stoppen der Roten Armee hinter der Elbe. In der Nähe von Lüneburg unterzeichnet Bernard L. Montgomery am 4. Mai 1945, wenige Tage sind seit Hitlers Selbstmord Ende April vergangen, die letzte Teilkapitulation deutscher Verbände im Westen. Am 7. Mai 1945 unterzeichnen Generaloberst Alfred Jodl, Generaladmiral Hans-Georg von Friedeburg sowie General Wilhelm Oxenius im französischen Reims die bedingungslose Kapitulation aller deutschen Streitkräfte. Die Kapitulation tritt am 9. Mai um 0 Uhr 01 in Kraft. (Quelle: Lebendiges Museum in Bonn)

------

Über sich selbst schreibt Dore Siemering Kauth: „Meine Familie kommt aus Ostfriesland und aus Weserdeich. Die Männer waren ohne Ausnahme Kapitäne auf kleiner- und auf großer Fahrt.

Geboren bin ich in Bremen, aber aufgewachsen in Emden. Dort bin ich auch zur Schule gegangen.

Nach dem Abitur habe ich in Münster auf Lehramt studiert, Französich, Deutsch und Evangelische Religion. Zuerst für Grund-, Haupt- und Realschule, dann aber ein Zusatzstudium, Lehrbefähigung für das Gymnasium (So war ich für die Schulleitung immer gut einsetzbar). Mein erster Schuleinsatz war in Frankreich, in Epernay, (1963) in der Champagne. Hier habe ich neben dem Champagner die französische Welt kennen und lieben gelernt. Meine beste Freundin, Monique Languedoc, hat mich erst jetzt wieder zu meinem 80. Geburtstag in Lissabon besucht. Ich habe noch viele Freunde aus der Zeit in Frankreich. Als ich dann zurückkam, organisierte ich Deutsch-Französische Schüleraustausche, später auch Deutsch-Englische Austausche und zum Schluss sogar Deutsch-Amerikanische. Die Kreiszeitung hat oft über die Austausche berichtet, denn viele Schüler kamen aus Brinkum, Stuhr, Syke und Delmenhorst. Wenn das jetzt einige Schüler lesen, werden frohe Erinnerungen in ihnen wach.

Gut integriert in die Gemeinde Brinkum, wurde ich von der SPD als Ratsherrin-Kandidatin aufgestellt und gewann die Wahlen mit einem Direktmandat. Peter Würz war damals unser Bundestagsabgeordneter. Zu den Wahlen kamen damals die Annemarie Renger in mein Haus, Hans Koschnik, unter anderen. Dann gab es Bürgerversammlungen in der Theodor-Storm-Str.. in meinem Haus. Gibt es das heute noch?

Als unsere Gemeinde dann eine Städtepartnerschaft in Frankreich kreierte, wurde ich Vizepräsidentin des Deutsch-Französischen Förderkreises. Damals sprachen noch nicht sehr viele Deutsche Französisch und so musste ich mit der Gemeindeverwaltung zu allen Festlichkeiten und Veranstaltungen in Frankreich mitkommen, was ich auch zu gerne tat. Gemeindedirektor war damals Hermann Rendigs, und Wilhelm Schmitt war Bürgermeister).

Inzwischen hatte ich drei Kinder zu Welt gebracht, Rixta, Insa und Tammo. Sie wuchsen alle in Brinkum auf.

1980 bekam ich vom Bundesverwaltungsamt in Köln das Angebot, Lehrerin an der Deutschen Schule Lissabon zu werden. Da mein Mann auch Lehrer war, klappte das ganz gut. Zunächst für fünf, dann sieben Jahre. Am Ende dieser Zeit wollten meine Kinder in Portugal bleiben. Sie hatten sich voll integriert. Wir alle liebten dieses schöne Land, und so blieben wir hier, als sogenannte Ortskräfte.

Meine beiden ältesten Kinder leben nach einem Studium in Deutschland, in Portugal. Insa leitet ein wissenschaftliches Studienzentrum, in Sobreda, in Sichtweite zu Lissabon. Mein Sohn wurde Banker und lebt in Luxemburg. Seine Heimat aber ist Portugal.“