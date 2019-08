Was vergängliche Kunst besonders macht

Weyhe - Von Sigi Schritt. Graffiti-Workshops, eine sogenannte Battle-Box mit Künstler Kenmo samt Tanzwettbewerb und viel Hip-Hop-Musik – das kennzeichnet das Street-Art-Festival, das die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Aktionsbündnis gegen Rechts für Samstag, 24. August, auf die Beine stellt. Im siebten Jahr wollen die Organisatoren wieder zurück an den Anfang: auf das Gelände der Kooperativen Gesamtschule in Kirchweyhe.

Die mehrstündige Veranstaltung beginnt um 11 Uhr beim E-Trakt. Zunächst steht der Streetdance-Contest im Fokus, sagen Mit-Organisatoren Franziska Gröne und Fabio Sobotzki. Für den Wettbewerb suchen sie noch Teilnehmer.

Egal ob Hip-Hop-, Streetdance, Jazz- oder Moderndance – die Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihre Künste vorzuführen, sagt die Kulturbeauftragte Tina Fischer. „Es wird sogar ein richtiger Tanzboden ausgerollt“, verspricht die Rathausmitarbeiterin.

Der Spaß stehe im Vordergrund, macht Fischer deutlich. „Der Wettbewerb ist nicht auf Bundesliga-Niveau.“

Die Teilnehmer werden in verschiedene Altersklassen und Gruppen – Solokünstler, Kleingruppe und Formation – eingeteilt. Startgebühren pro Teilnehmer betragen sechs Euro. Wer doppelt startet, müsse lediglich zwei Euro mehr bezahlen. Anmeldungen sind noch bis Sonntag, 18. August, beim Kirchweyher Jugendhaus Trafo möglich, so Fischer.

Dieser Wettbewerb dauert weiter an, wenn die Sprayer offiziell ab 14 Uhr an den Start gehen. Es soll die Wand des E-Trakt-Gebäudes, die zum Sportplatz zeigt, umgestaltet werden, kündigt Tina Fischer an. Dort existieren bereits Bilder, die beim ersten Street-Art-Festival mit Sprühfarbe erstellt worden sind, allerdings sind diese nicht mehr gut in Schuss. Vandalismus setzte den Motiven zu, erläutert Fischer. Unbekannte hatten die die Motive mit Zeichen beschmiert. „Das waren keine echten Sprayer“, sagt Fischer und verweist auf eine Art Ehrenkodex von Graffitikünstlern, die andere Werke nicht beschädigen. Und genau das ist aber in den vergangenen Jahren geschehen, deshalb sollen die Bilder auf der E-Trakt-Wand ausgebessert werden.

Wer mehr über die Handhabung einer Farbdose erfahren möchte, hat die Gelegenheit mit Profis ins Gespräch zu kommen, so Fischer. Die geben viele Tipps, ist sie sich sicher. Auch das ist möglich: Besucher dürfen an einer Testwand selbst Farbe aufbringen, um ein Bild zu malen.

Ab 16 Uhr treten die Künstler in der Battle Box gegeneinander an. Sie stehen vor Wänden, die so positioniert sind, dass sie die Werke ihrer Kontrahenten nicht sehen können. Zu einem Stichwort, das das Publikum liefert, sollen sie ein Bild malen – das Publikum entscheidet am Ende, wer der Sieger ist. „Die Künstler können die Modalitäten des Wettkampfs frei wählen, also ob sie zum Beispiel lieber mehrere Runden gemeinsam angehen wollen oder ob sich je Runde einer verabschieden soll.“

Diese Battle-Box, die der Bremer Künstler Kenmo, etabliert hat, sei in den vergangenen Jahren sehr gut angekommen, sagt Franziska Gröne. Für die 21-Jährige übe diese Art von Kunst einen besonderen Reiz aus: „Die Werke sind kurzlebig. Der Künstler hält das Bild nicht fest“ – im Gegensatz zu dem, was die Selfie-Generation macht. Sie halte immer mit der Kamera des Smartphones drauf. Geht der Wettbewerb über mehrere Runden, so ist ein Motiv Minuten später für immer verschwunden. Man muss schon vor Ort sein, um die Kunstwerke anzuschauen, sagt die 21-Jährige. Sie sei auch deshalb gerne dabei, weil viele junge kreative Menschen aufeinandertreffen. Das Programm sei stets abwechslungsreich gestaltet worden. Ob in Leeste beim Bahnhof, bei Amelung oder auf dem Maddox-Parkplatz. Das Festival habe sich seit den Anfängen im Jahr 2013 stets neu erfunden.

Der Eintritt ist frei.