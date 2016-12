Stürmisches Wetter und hoher Wellengang schrecken manche Spaziergänger nicht ab, an der Alten Weser in Dreye ein paar Runden zu drehen. Denn ein bisschen Bewegung nach dem Festmahl tut doch gut. Wie witzeln die Schwaben: „Ond? was hasch du des Jahr zu Weihnachta kriegt?“, lautet die Frage. Die passende Antwort: „An dicka Ranza“. Mit „Ranza“ ist natürlich der Bauch gemeint. Der nun vielleicht Gänsebrüste, viele Beilagen und Nachspeisen verdauen muss. - sie/Foto: Y. Goldschmidt