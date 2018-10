Verdacht von Altlasten auf Nachbarfläche

WEYHE - Von Sigi Schritt. Die Verwaltung will Dampf machen und möchte in einem beschleunigten Verfahren die Voraussetzungen schaffen, damit am Rand von Leeste ein neuer Kindergarten errichtet werden kann. Damit nicht genug: Es soll in der angrenzenden Nachbarschaft auch geförderter Wohnraum entstehen (wir berichteten). Die erste Hürde ist seit Dienstagabend genommen: Der Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt hat dem Rat einstimmig empfohlen, einen Bebauungsplan für das Gebiet zwischen der Melchiorshauser Straße und der Kirchstraße aufzustellen.

Baudirektor Steffen Nadrowski begründet den Wunsch eines Kita-Neubaus vor mehr als 50 Zuhörern mit dem Mehrbedarf an 32 Krippenplätzen für die Saison 2019/2020. Nach einer neuen Prognose steigt der Bedarf von derzeit 448 auf 490 Plätzen. Außerdem fehle es in Weyhe an Sozialwohnungen und Mietwohnungsbau. Beim Wohnungsbau gehe es nicht um Leistungsbezieher, sondern um Menschen, die unterhalb einer gewissen Einkommensgrenze liegen, erklärte Bürgermeister Andreas Bovenschulte. Eine alleinerziehende Person könne zum Beispiel bis 3 000 Euro brutto verdienen.

Wie Bovenschulte auf Nachfrage eines Zuhörers bestätigte, habe die Gemeinde kürzlich das noch als Acker genutzte Areal gekauft. Die Vertreter der Verwaltung und Politik merkten, dass die Zuschauer viele bohrende Fragen hatten. So berichtete ein Zuhörer über vermutete Munition aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, die sich in direkter Nachbarschaft der künftigen Kita befinden würde. „Die Altlast ist nicht Gegenstand des Verfahrens, aber wir werden das Umfeld im Auge haben“, versprach Steffen Nadrowski. Ein anderer Zuhörer glaubt, dass die künftige Fläche für den neuen Leester Kindergarten absäuft. Eine Zuhörerin sieht Probleme, das neue Wohngebiet ausschließlich über den Reinsweg anzubinden. Der Weg sei für die neuen Fahrzeugbewegungen nicht leistungsfähig. Ein weiterer Zuhörer schlägt vor, die neuen Häuser über die Melchiorshauser Straße anzubinden. Ein Kreisel am Ortseingang könnte für eine weitere Dämpfung der Geschwindigkeit sorgen – insbesondere für Fahrzeuge, die in Richtung Waldkater unterwegs sind. Viele Detailfragen könnten in einer Anwohnerversammlung geklärt werden, sagte die Ausschussvorsitzende Katrin Kurtz (SPD) und erinnerte an die Uhrzeit. Es sei bereits kurz vor 22 Uhr.

Wenn nach einer Prüfung herauskommt, dass die Kita-Fläche ein Schwimmbad wird, wird dort keine Kita errichtet, erklärte Annika Bruck von den Grünen. Sie erklärte, dass die Bedenken von Bürgern im Bauleitverfahren untersucht würden.