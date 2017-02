Vandalismus an Buswartehäuschen

Das muss gescheppert haben: Vandalen haben das Buswartehäuschen am Ortseingang von Leeste beschädigt – direkt unter den Augen einer ganzen Reihenhaussiedlung.

Weyhe - Von Sigi Schritt. Unbekannte Vandalen haben am Wochenende in mehreren Ortsteilen der Wesergemeinde mindestens sechs Buswartehäuschen beschädigt und mehrere Scheiben von geparkten Autos zerstört.

Die Beamten des Leester Polizeikommissariats gingen gestern Morgen von einem Tatzusammenhang aus. Außerdem erhöhten sie die Anzahl der beschädigten Unterstände entgegen einer Pressemitteilung auf neun.

Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte, haben die Täter mit ihrer Zerstörungswut eine Spur der Verwüstung gelegt und mindestens einen Schaden im fünfstelligen Bereich verursacht. In Hörden haben sie beispielsweise nicht nur die Verglasung des Unterstandes mit einem spitzen Gegenstand eingeschlagen, sondern auch einen Verkehrsspiegel an der Brinkumer Straße Ecke Hördener Straße. Er dient dazu, dass Verkehrsteilnehmer aus Richtung Leester Marsch den herannahenden Verkehr besser einschätzen können, damit Unfälle vermieden werden. Den Krach müssten die Bewohner der umliegenden Häuser gehört haben, sagt der Polizist.

Genaue Schadenshöhe noch unklar

Die genaue Schadenshöhe ermitteln derzeit Verwaltungsmitarbeiter, sagte der zuständige Fachbereichsleiter Matthias Lindhorst am Nachmittag auf Anfrage. Er hofft, dass Zeugen Hinweise liefern können. Wenn die Schadenshöhe feststeht, will die Gemeinde eine Belohnung für Tipps ausloben, die zur Ergreifung der Vandalen führen, kündigt Lindhorst an.

„Zwar werden die Glasscheiben der Buswartehäuschen ersetzt, bitter ist jedoch, dass das Geld – steuerfinanzierte Mittel – an anderer Stelle fehlen wird. Die Täter haben das Gemeinwesen sehr geschädigt“, ärgert sich Lindhorst.

Er hofft, dass die Verursacher der Sachbeschädigungen gefunden werden, damit andere abgeschreckt werden. „Wir fordern jeden Cent ein und bemühen dazu notfalls auch die Zivilgerichte“, sagt Lindhorst.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die in Zusammenhang mit den Taten stehen könnten, nimmt die Polizei Weyhe unter der Telefonnummer 0421/80660 und die Gemeindeverwaltung unter der Rufnummer 04203/71 0 entgegen.