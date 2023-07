Van Dyck Kwartet trotzt Schmuddelwetter in Sudweyhe

Von: Gregor Hühne

Wassermühle Sudweyhe: Werner Willms (r.) und seine Band spielen in der Konzertmuschel. © Gregor Hühne

Der bislang verregnete Sommer vermochte den Besuchern des Frühschoppens bei der Wassermühle Sudweyhe am Sonntag nicht die gute Laune zu verderben. Bei deutlich unter 20 Grad Celsius trotzten Sänger Werner Willms von der Band Van Dyck Kwartet sowie zahlreiche Besucher dem Schmuddelwetter.

Sudwehye – Fanden anfangs rund 20 Personen den Weg zur Freilichtbühne, erhöhte sich die Zahl binnen kürzester Zeit auf mehr als 50. Alles Routine und doch etwas besonders, war der Auftritt in Sudweyhe für Frontsänger Werner Willms, der selbst in Weyhe lebt. Doch nach mehr als 1000 Auftritten habe er kein Lampenfieber mehr. Neben ihm standen am Bass Dieter Winge. Für Harp und Vocal war Axel Rosenbaum zuständig und am Schlagzeug saß Jan Rietdijk aus Ottersberg, der auch für Backing Vocals sorgte.

Das Van Dyck Kwartet ist regelmäßig und überregional unterwegs, erzählte Willms. Etwa alle 14 Tage geben sie ihre Kunst zum Besten. Und dass der stilsichere Mix aus Shuffle, Swing, Second Line-Rhythmen und Balladen verfing, zeigte sich auch in Sudweyhe. Das Publikum lauschte gebannt, einige tanzten.

Im Repertoire hatte das Quartett rund 20 Songs. Darunter Eigenkompositionen und Bearbeitungen ihrer Lieblingssongs von Van Morrison, Ry Cooder, John Hiatt oder Little Feat. „Passend zum Wetter“, stimmte der gebürtige Niederländer Jan Rietdijk später den Song „Feels like rain“ an.

Band-Mitglieder haben teilweise mehr als 40 Jahre Live-Erfahrung

„Eigentlich sind wir zu sechst“, sagte Willms. Doch die anderen beiden, die am Schlagzeug und Piano säßen, sind im Urlaub. Die Band-Mitglieder haben teilweise mehr als 40 Jahre Live-Erfahrung im Bereich Blues und Americana. Willms, der schon lange im Musikgeschäft ist, merkt man noch immer die Freude an, vor Publikum zu spielen. „Wir machen das für den Spaß und für das Publikum“, betont er. „In den 70er- und 80er-Jahren habe ich in der Hamburger Szene begonnen“, erinnerte sich Willms. Als Herausforderung bei einem Auftritt nennt er heute zum einen das Wetter: „Da steckt man nicht drin.“ Zum anderen geht es darum, das Publikum mitzunehmen.

Den dicken Wolken trotzte gestern ebenfalls Michael Quittek aus Weyhe, der mit seinem rollenden Foodtrailer die Versorgung der Anwesenden mit Würstchen und Kaltgetränken aller Art sicherstellte. „Mal gewinnt man, mal verliert man“, so der Unternehmer über das Schmuddelwetter. Zwar sei er etwas enttäuscht über die Zurückhaltung der Besucher, dennoch erfüllte sich seine Hoffnung, dass es zumindest trocken bleibt. „Außerdem“, sagte Quittek mit einem Lächeln, „Wir stehen hier und haben dabei gute Musik.“