Unverpacktladen der Delme-Werkstätten eröffnet in Weyhe

Von: Sigi Schritt

Verteilt Blumen für die Beschäftigten: Nahid Chirazi. © Sigi Schritt

Einkaufen ohne Plastikmüll: Der Unverpacktladen der Delme-Werkstätten bietet ab sofort in Kirchweyhe 350 unterschiedliche Produkte an.

Weyhe – Anderswo schließen Unverpacktläden wie etwa in Delmenhorst oder in Diepholz – in Weyhe machen die Delme-Werkstätten in bester Lage ein solches Einzelhandelsgeschäft auf.

Delme-Werkstätten wollen im Unverpacktladen Synergien zwischen ihren Standorten nutzen

Seit gestern haben Kunden an der Bahnhofstraße in der Nähe des Marktplatzes Gelegenheit, aus einem umfangreichen Sortiment auszuwählen. Es gibt derzeit 350 Produkte – darunter befinden sich zum Beispiel Teigwaren, Nüsse, Gewürze, Getreideprodukte sowie Hülsenfrüchte. Die ersten Kunden testeten die Möglichkeit zum plastikfreien Einkauf. Eine Seckenhauserin verteilt gute Noten. Ihr gefalle das Angebot. Eine berufstätige Mutter aus Weyhe stellt sich „gesunde Snacks“ für die Arbeit zusammen, sagt sie. Sie wolle auf jeden Fall wiederkommen.

Gründe, weshalb die Delme-Werkstätten und auch deren Gesellschafter von einem langfristigen Erfolg ausgehen, nennt Nahid Chirazi, Geschäftsführerin der Delme-Werkstätten, im Gespräch mit dieser Zeitung. „Unser Kerngeschäft sind Teilhabeleistungen“, erläutert Chirazi. Der Unverpacktladen bietet jetzt Arbeitsplätze für acht Menschen mit Einschränkungen und drei hauptamtliche Mitarbeiter.

Bei den Delme-Werkstätten drehe es sich an verschiedenen Standorten grundsätzlich darum, Menschen mit Beeinträchtigungen einen Arbeitsplatz zu beschaffen, der sinnhaft sei.

Diese Kundin will Snacks für eine Pause kaufen.

Außerdem gehe es beim neuen Delme-Werkstätten-Laden um Synergien: Seit längerer Zeit hätte das gemeinnützige Unternehmen ein Einzelhandelsgeschäft aufmachen wollen, in dem eigene Produkte verkauft werden sollten. Es ging zum Beispiel um den Verkauf jener Fruchtaufstriche, die in der Manufaktur in Weyhe produziert werden. Kerzen vom Standort Sulingen und die Spezialiäten der Kaffeerösterei aus Syke würden ebenfalls gut zum Laden in Weyhe passen, sagt die Geschäftsführerin.

Dass sich laut Bürgermeister Frank Seidel viele Bürger ausdrücklich einen Unverpacktladen gewünscht hätten, sei ebenfalls ein starkes Argument, an den Erfolg zu glauben, ergänzt Nahid Chirazi. „Man kann nur inklusive Angebote schaffen, wenn sie im Herzen der Gemeinde stattfinden“, ergänzt sie. Ein Laden in einem Industriegebiet hätte keinen Erfolg.

Weyher Bürgerinnen und Bürger haben sich lange einen Unverpacktladen gewünscht

Ebenfalls für den Erfolg nicht zu unterschätzen, sei das Argument der Größe der Delme-Werkstätten. „Unsere Stärke ist der Background.“ Dieser stütze den Unverpacktladen.

Während in anderen Läden in Deutschland möglicherweise ein Einzelkaufmann vom Einkauf, über die Werbung bis zum Verkauf alles machen müsste, setzen die Delme-Werkstätten auf ihre kaufmännische Abteilung, die das Kirchweyher Ladenteam unterstützt. Damit nicht genug: Das interne Gebäude-Management und die Zentraleinkäufer würden ebenfalls dem Verkaufsteam in Kirchweyhe helfen. Zudem sei die für den Unverpacktladen zuständige Gruppenleiterin eine ausgewiesene Fachkraft.

Ein weiteres Plus: Das Geschäft an der Bahnhofsstraße habe genügend Kapazitäten, das Sortiment zu erweitern. „Das muss sich aber ergeben.“ Es sei geplant, frische Produkte, wie Obst, Käse und Eier in das Sortiment aufzunehmen.

Wie sind die Preise? Sie seien nach eigenen Angaben vergleichbar mit denen von Bio-Läden. „Wir würden uns selbst nicht so bezeichnen, weil wir auch konventionelle Produkte im Angebot haben“, sagt die Geschäftsführerin.

Es ist nicht das vorrangige Ziel, hohe Gewinne einzufahren.

Wie Nahid Chirazi geht auch Volker Hinte von einem langfristigen Erfolg aus. Er vertritt als Geschäftführer die Lebenshilfe Syke. Diese sowie die Lebenshilfe Grafschaft Diepholz und die Lebenshilfe Delmenhorst bilden die drei Gesellschafter der Delme-Werkstätten. „Uns geht es darum, gute Arbeitsplätze zu schaffen“, betont Hinte. Das sei mit diesem Laden gelungen, findet er. Er glaubt fest daran, dass es sich unterm Strich rechnet. „Es ist nicht das vorrangige Ziel, hohe Gewinne einzufahren.“ Er kann sich sogar eine Expansion vorstellen.

Bei der Einweihung wünscht Bürgermeister Frank Seidel dem Delme-Werkstätten-Team „viel Erfolg“. Er dankt allen, die dieses Projekt im Herzen Weyhes ermöglicht haben: Handwerkern, Vermieter und Mitarbeitern.

Vor zwei Jahren hatten die Delme-Werkstätten sich intensiv Gedanken über ein Konzept gemacht. Im Jahr 2021 starteten die Qualifizierungsmaßnahmen.