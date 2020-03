Unverpackt-Laden vielleicht bald auch in Weyhe

Kirchweyhe – Plastikmüll und die damit verbundene Umweltbelastung zählt zu den großen Problemen unserer Zeit. „Die Allgemeinheit ist dafür sensibilisiert wie nie“, nennt Dennis Sander, Wirtschaftsförderer der Gemeinde Weyhe, einen Grund und wirbt für die Ansiedelung eines Unverpackt-Ladens in der Gemeinde.

Groß sei auch die Bereitschaft der Verbraucher, künstliche Verpackungen zu vermeiden, was angesichts des Warenangebotes allerdings nicht einfach sei. Lebensmittelhersteller würden noch immer auf die Plastikverpackung setzten, und im Einzelhandel führe oft kein Weg daran vorbei.

Eine Ausnahme bilden sogenannte Unverpackt-Läden, wovon es mittlerweile einige in Bremen gibt. Deren Idee: Verkauft werden in erster Linie regional erzeugte Bio-Produkte, die der Kunde lose in selbst mitgebrachten oder wiederverwend- und abbaubaren Behältern mit nach Hause nehmen kann. Keine Tüten also, keine Folie.

„In der jüngsten Vergangenheit wurde ich häufig darauf angesprochen und weiß, dass viele die Unverpackt-Läden aus Bremen kennen. Mein Ziel und Wunsch wäre daher, so einen Laden auch in Weyhe zu haben. Die Menschen sind bereit, so etwas anzunehmen“, berichtet Bürgermeister Frank Seidel. Da die Gemeinde nicht selbst als Betreiber eines Unverpackt-Ladens fungieren könne, möchte sie aber eine entsprechende Ansiedelung nach Kräften unterstützen, heißt es in einer Pressemitteilung. „Wir versuchen alles, dabei behilflich zu sein, dass sich ein Unverpackt-Laden bei uns niederlässt“, so Dennis Sander.

Unverpackt in Weyhe - Unterstützung von Wirtschaftsförderer

„Die Läden in Bremen, mit denen ich Kontakt hatte, sind aus einer Existenzgründung heraus entstanden“, berichtet Sander. „Insbesondere jüngere Leute haben sich für diesen Weg entschlossen, weil sie den Trend zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz aus eigener Überzeugung unterstützen möchten. Und es gibt auch ein ökonomisches Potenzial.“

Konkret bietet der Wirtschaftsförderer aktiv seine Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten, nach Fördermitteln oder aber einem Investor als Geldgeber für ein solches Vorhaben an. Außerdem können sich Interessierte, die sich mit dem Konzept selbständig machen möchten, kostenlos vom Bremer Senior Service (BSS) beraten lassen. Seit Jahren begleite der BSS Existenzgründer erfolgreich bei den ersten Schritten in die Selbständigkeit. „Die Nachfrage nach einem Unverpackt-Angebot scheint gegeben. Auch in Weyhe“, ist sich Sander sicher.

Kontakt

Potenzielle Unverpackt-Laden-Betreiber können sich bei Wirtschaftsförderer Dennis Sander melden. Er ist im Weyher Rathaus zu erreichen unter Telefon 04203/71218 oder per E-Mail an sander@weyhe.de.