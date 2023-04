Untersuchung per Bagger an Kirchweyhes letztem Filetstück

Von: Dierck Wittenberg

Grüne Wiese: Auf diesem Grundstück, auch als letztes Filetstück in Ortskernnähe bezeichnet, sollen ein Inklusionshotel, Reihen- und Mehrfamilienhäuser sowie gemischte Immobilien für Wohnen und Gewerbe entstehen. Die Planungen laufen seit 2018. Archi © Wittenberg

Südlich des Kirchweyher Marktplatzes, wird bald gebaggert. Es handelt sich nicht um den Start von Bauarbeiten, sondern um archäologische Grabungen.

Weyhe – Wenn in der kommenden Woche die Bagger und Baumaschinen an der Lahauser Straße vorfahren, dann ist das noch nicht der Baubeginn für das seit Längerem geplante Wohngebiet mit Inklusionshotel. Vielmehr ist es der Auftakt zu archäologischen Untersuchungen, die dort voraussichtlich am Dienstag, 2. Mai, beginnen werden. Darauf hat nun die Gemeindeverwaltung hingewiesen.

Anhaltspunkte aus der Vergangenheit: 3000 Jahre alte Siedlungsspuren in Leeste

„Es wird ordentlich gebuddelt“, kündigte Pressesprecher Sebastian Kelm an. Der Hinweis erfolgt auch, weil zu erwarten ist, dass die Arbeiten bei Beobachtern für Fragezeichen sorgen könnten. Schließlich liegt das Gebiet des Bebauungsplans gegenüber dem Marktplatz an der Kreuzung Lahauser Straße/Hauptstraße und damit an einer viel befahrenen Ecke.

Das Geschehen, das die Gemeinde auf dem künftigen Baugebiet ab kommender erwartet, fasst Kelm in einer Pressemitteilung so zusammen: Bagger werden dort den Boden durchpflügen, tiefe Furchen werden hier gezogen, tonnenweise Erde wird bewegt.

Die Untersuchungen wurden übrigens nicht in Auftrag gegeben, weil nach dem jüngsten Fund eines Steindolchs in Syke in Weyhe das archäologische Fieber ausgebrochen wäre. Der Grund für die Suche nach Relikten im Untergrund liegen vielmehr im Baurecht.

Ein ähnliches Bild wird sich ab kommender Woche in Lahausen bieten: Ein Drohnenfoto von den Grabungen 2019 in Leeste. © Gemeinde Weyhe

„Harte Prospektion“ – so lautet der Name für so eine archäologische Untersuchung. „Das ist ein ganz normales Vorgehen im Rahmen des Bauleitplan-Verfahrens“, erläuterte Max Serzisko, Stadtplaner in der Gemeindeverwaltung. Während des üblichen Verfahrensschritts der öffentlichen Beteiligung hatte sich das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege zu Wort gemeldet und die Prospektion gefordert.

Denn dafür gibt es durchaus Anhaltspunkte: zwar keinen 4000 Jahre alten Dolch, aber immerhin 3000 Jahre alte Siedlungsspuren. Entsprechende Funde hat man 2019 bei ähnlichen Untersuchungen in Leeste zutage gefördert, als das damalige Baugebiet „Südlich Henry-Wetjen-Platz“ erschlossen wurde.

Suchraster für 5217 Quadratmeter Fläche südlich des Kirchweyher Ortskerns benötigt

Wie wahrscheinlich es ist, dass die Archäologen und Grabungstechniker der Firma Denkmal3d aus Vechta nun ebenfalls fündig werden, lässt sich schwer einschätzen. „Es ist immer eine Überraschung“, sagte Bürgermeister Frank Seidel über die Bodenuntersuchungen im Pressegespräch. Auch wenn archäologische Entdeckungen für Verzögerungen in der Bauplanung sorgen würden, zeigt er sich aufgeschlossen für Relikte aus Weyhes Geschichte: „Wenn es so wäre, würde ich es sehr spannend finden, was man da findet.“

Aber so weit ist es noch nicht. Laut Stadtplaner Max Serzisko besteht der erste Schritt in der Anlage eines Suchrasters auf 5217 Quadratmetern Fläche. Das Vorgehen fasst Sebastian Kelm in der Pressemitteilung wie folgt zusammen: „Schweres Gerät gräbt sich zunächst 40 bis 60 Zentimeter tief bis in den eiszeitlichen Sand des Urstromtals der Weser unterhalb des sogenannten Plaggenesch, einer letztlich vom Menschen gemachten Boden schicht. Dabei entstehen etwa vier Meter breite Suchgräben – und neben diesen entsprechend hohe Aufhäufungen. Diese werden dann dahingehend überprüft, ob sich darin Anzeichen für historisch wertvolles Material befinden.“

Wenn ja, würden also weitere Schritte folgen. Aber auch ohne Funde lässt sich nach Angaben der Gemeinde noch nicht genau sagen, wie lange die Arbeiten dauern werden. „Sie werden jedenfalls spektakulär aussehen– und an dieser exponierten Stelle definitiv Aufmerksamkeit auf sich ziehen“, wird Max Serzisko in der Mitteilung zitiert.