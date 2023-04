Unsichere Zukunft für Leester Osterfeuer mit Räderlauf

Von: Sigi Schritt

Teilen

Bestandteil des Leester Events auf dem Mühlenkamp-Areal: der Osterräderlauf. © Sigi Schritt

Die Leester Ortswehr hat das beliebte Osterfeuer mit Räderlauf auf dem Mühlenkamp-Areal zum vierten Mal in Folge abgesagt. Die Zukunft ist ungewiss.

Weyhe – Das Osterfeuer der Feuerwehr Leeste auf dem Gelände am Mühlenkamp hat sich im Laufe der Zeit zu einem Publikumsmagneten entwickelt. Jedes Mal kamen mehrere Tausend Besucher. In diesem Jahr müssen die Weyher auf die beliebte Veranstaltung verzichten.

Leester Räderlauf ist trotz Veränderungen auf dem Mühlenkamp-Gelände möglich

„Ich kann die Enttäuschung verstehen“, sagt der neue Ortsbrandmeister Tobias Krüger. Er blickt mit Freude zurück und berichtet, dass weit über die Grenzen der Gemeinde Weyhe hinaus Menschen den Weg nach Leeste gefunden haben, um das Osterfeuer zu erleben. Die Menschen verbinden viele Erinnerungen mit dem Event.

Wer an die Leester Osterfeuer denkt, denkt vielleicht genauso an die mit Stroh gefüllten Metallräder, die die Feuerwehr jedes Mal brennend den Hügel am Mühlenkampsee hinunterrollen ließ. Viele Kinder mit ihren Eltern und Großeltern verfolgten das Spektakel. Die Feuerwehrleute ließen sich immer wieder etwas Neues einfallen, um ihr Publikum zu überraschen: Mal mit einer Wassershow und einem riesigen Ei auf dem See, mal mit Feuerwerk.

An Corona habe es jedenfalls nicht gelegen, sagt der Ortsbrandmeister. Es habe auch kein Veto aus der Politik oder dem Rathaus gegeben. Und auch die Verkleinerung des Festgeländes sei kein Grund, die Traditionsveranstaltung abzusagen. Die Gemeinde hatte vor Jahren auf dem Mühlenkamp-Gelände einen Grünstreifen anlegen lassen. Dieser befindet sich im Auslaufbereich der brennenden Metallräder. „Aber damit kommen wir klar“, sagt Tobias Krüger. Diesen Streifen gab es bereits 2019, als die Feuerwehr zuletzt zum Event eingeladen hatte.

Leestes Ortsbrandmeister Tobias Krüger © Schritt, Sigi

Eine solche Veranstaltung, die die Feuerwehr Leeste seit Jahren auf die Beine stellt, „macht man nicht mal eben“. Mehrere Monate Planung sind nötig, um einen reibungslosen Ablauf auch bei der gastronomischen Versorgung zu gewährleisten. Tobias Krüger leitet seit 2016 das Organisationsteam. Das Team umfasst regelmäßig 80 Helferinnen und Helfer.

Die Entscheidung, in diesem Jahr ein Osterfeuer anzubieten, hätte im vergangenen Jahr fallen müssen. Neben der Planung seien die Helfer an drei Tagen rund um die eigentliche Veranstaltung mit der Durchführung, aber auch mit dem Auf- und Abbau beschäftigt.

Derzeit konzentriert die Feuerwehr sich auf die Organisation des Kreisjugendfeuerwehrzeltlagers

Das Hauptaugenmerk der Leester Feuerwehr liegt in diesem Jahr auf dem Kreisfeuerwehrzeltlager, das in Neddernfeld rund um das Freibad ansteht. Es vergehe kein Wochenende, an dem die Leester nicht gemeinsam mit Mitgliedern anderer Ortswehren bei der Vorbereitung helfen. Den Weyhern und den Mitgliedern seiner Ortswehr empfiehlt Krüger, die Osterfeuer zum Beispiel in Lahausen, Melchiorshausen, Dreye und Kirchweyhe zu besuchen. Das eine oder andere wird er mit seiner Familie besuchen – seine Uniform zieht er nicht an. „Ich gehe in Zivil.“

Sieht Tobias Krüger in der vierten Absage in Folge möglicherweise eine schleichende Beerdigung des Themas Osterfeuer auf dem Mühlenkamp? Oder kann er sich für 2024 wieder ein Event vorstellen? Krüger macht deutlich, dass er selbst für das Thema Osterfeuer „brenne“. Die Veranstaltung fördere die Kameradschaft, zeige das enorme Leistungsspektrum der Leester Wehr und sei eine gute Werbung für die Einsatzkräfte. Wenn das Kreisfeuerwehrzeltlager beendet sei, müsste sich innerhalb der Leester Wehr ein neues Organisationsteam bilden. Seit 2019 seien 20 Feuerwehrleute neu in die Ortswehr gekommen, die noch nie das Event auf dem Mühlenkamp aus Sicht der Feuerwehr erlebt hätten. „Noch ist alles offen.“