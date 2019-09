„Unser Ziel ist es, aufzuklären“

SoVD Kreisverband Diepholz-Sulingen kontrolliert Behindertenparkplätze

+ Mitglieder des SoVD laufen durch Kirchweyhe und sprechen Leute an, die ohne Berechtigung auf Behindertenparkplätzen halten. Foto: Jantje Ehlers

Kirchweyhe - Von Janna Silinger. „Sie haben meinen Parkplatz! Wollen Sie auch meine Behinderung?“ Karten mit dieser Aufschrift hat der SoVD-Kreisverband Diepholz-Sulingen am vergangenen Wochenende in Kirchweyhe verteilt. Die sieben Aktiven kontrollierten in kleinen Gruppen die Behindertenparkplätze bei Aldi, Rewe, Hol ab, bei der Sparkasse, an der Bahnhofstraße und am Marktplatz.