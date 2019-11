„Unglaublich geniale Musik“

Oratorium „Paulus“ in der Felicianuskirche am Sonntag / Noch Karten zu kaufen

+ Die Vorbereitungen für das Konzert laufen. Foto: jantje ehlers

Weyhe - Von Heiner Büntemeyer. Die Kantorei der Felicianus-Kirchengemeinde führt am Sonntag, 10. November, ab 19 Uhr in der Felicianuskirche unter der Leitung von Kantorin Elisabeth Geppert das Oratorium „Paulus“ von Felix Mendelssohn Bartholdy auf. Kurz-Entschlossene haben noch Gelegenheit, im Vorverkauf Karten – auch noch Plätze im Mittelschiff – für dieses kulturelle Highlight in Weyhe zu erwerben, teilen die Organisatoren mit.