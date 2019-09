Ungewöhnliche Kunstpräsentation in Kirchweyhe

Astrid Müller stellt Bilder im eigenen Garten aus

+ © Jantje Ehlers Ölgemälde mit Weyher Motiv hinter dem Glas: Es zeigt den Wittrocksee. © Jantje Ehlers

Kirchweyhe - Der schönste Ort in Weyhe? Die Künstlerin Astrid Müller muss nicht lange überlegen: „Es ist der Wittrocksee“, sagt sie. Ihr gefalle das Gewässer in der Nähe des Kirchweyher Scheunen-Marktes sogar so sehr, dass das Motiv in ihre Kunst eingeflossen ist. Die Kirchweyherin nennt allerdings augenzwinkernd eine Einschränkung. „Es ist der schönste Ort außerhalb meines Gartens.“