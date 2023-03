Lkw erfasst Auto: 83-Jähriger eingeklemmt und verletzt

Von: Marcel Prigge

Teilen

Ein 83-Jähriger ist auf der B6 in Weyhe nach einem Unfall mit einem Lkw in seinem Auto eingeklemmt worden. Die Feuerwehr rückte mit schwerem Gerät an.

Weyhe – Nachdem in Weyhe-Leeste im Landkreis Diepholz in Niedersachsen auf einer Kreuzung am Dienstag, 28. März, eine Ampel ausgefallen war, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 83-jähriger Mann in seinem Auto eingeklemmt wurde. Die Feuerwehr musste den Autofahrer mit schwerem Gerät aus dem Wagen befreien.

Lkw klemmt 83-Jährigen in seinem Auto ein: Schwerer Unfall auf der B6 in Weyhe

Wie die Polizeiinspektion Diepholz berichtet, fuhr der 83-jährige Weyher gegen 11 Uhr mit seinem Auto auf der B332/Seckenhauser Straße von Seckenhausen kommend in Richtung Angelse. Als der Autofahrer den Kreuzungsbereich der B6 überqueren wollte, übersah er einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Lkw. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander.

Nach einem Unfall auf der B6 in Weyhe am Dienstag, 28. März 2023, ist ein 83-jähriger Mann in seinem Auto eingeklemmt worden. Die Feuerwehr musste ihm mit schwerem Gerät befreien. © Nonstop-News

Nach Unfall mit Lkw auf der B6 in Weyhe: 83-Jähriger leicht verletzt

„Die Fahrertür des PKW verzog sich durch die Kollision, sodass der 83-Jährige durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden musste“, heißt es vonseiten der Polizei weiter. Der Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Der 63-jährige Fahrer der Sattelzugmaschine blieb unverletzt und konnte seine Fahrt fortsetzen.

Die Kreuzung B6 / B 22 musste für die Unfallaufnahme und Räumung zeitweise gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen, so die Polizei

Weitere Blaulichtmeldungen: Motorradfahrer verunglückt tödlich

Ein Autofahrer bremst auf der Straße, ein hinter ihm fahrender Motorradfahrer versucht auszuweichen, verliert die Kontrolle über seine Maschine und verunglückt tödlich. Zu diesem tragischen Unfall ist es am Sonntagnachmittag Niedersachsen gekommen.