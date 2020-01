Autofahrerin kracht in Schaufensterscheibe in Leeste

Eine Frau ist mit ihrem Auto in die Schaufensterscheibe eines Geschäftsgebäudes in Weyhe-Leeste gekracht. Die 70-Jährige wurde leicht verletzt.

Weyhe - Die Autofahrerin aus Stuhr hat am Freitag gegen 9.05 Uhr Vor- und Rückwärtsgang ihres Autos verwechselt und ist gegen die Schaufensterscheibe eines Geschäftsgebäudes an der Freiherr-vom-Stein-Straße in Leeste gefahren. In dem Gebäude ist eine Postfiliale sowie ein Buch- und Geschenkeladen untergebracht.

Die 70-Jährige wollte rückwärts einparken und verwechselte die Gänge. Sie wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, teilt die Polizei mit. Am Auto und am Gebäude entstand Sachschaden. Der Wagen musste abgeschleppt werden.