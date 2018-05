Unfall in Erichshof: Dreijähriges Kind und Mutter schwer verletzt

Weyhe - Eine 20-jährige Frau und ihr dreijähriges Kind wurden am Mittwoch bei einem Autounfall in Erichshof schwer verletzt. Die 20-Jährige prallte mit ihrem Wagen auf einen Lkw auf.

Gegen 13.30 Uhr war ein 56-jähriger Lkw-Fahrer auf der Bremer Straße in Richtung Bremen unterwegs. An der Ampel an der Erichshofer Straße musste er bei Rot halten, teilt die Polizei mit.

Die hinter ihm fahrende 20-jährige Frau bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Lkw auf. Durch den Aufprall wurde die junge Frau sowie ihr dreijähriges Kind schwer verletzt. Ein achtjähriges Kind, welches ebenfalls im Auto saß, blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 6.000 Euro.

Rubriklistenbild: © dpa