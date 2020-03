Junger Autofahrer fährt betrunken gegen Baum und gerät in Lebensgefahr

Ein junger Autofahrer ist in Weyhe betrunken mit hohem Tempo gegen einen Baum gefahren. Er wurde lebensgefährlich verletzt, sein Beifahrer schwer.

Weyhe - Bei einem Unfall unter Alkoholeinfluss ist am frühen Samstagmorgen gegen 4.45 Uhr ein 22-jähriger Autofahrer aus Weyhe lebensgefährlich verletzt worden. Er war mit einem Kleinstwagen auf der Hauptstraße in Weyhe-Leeste unterwegs gewesen, heißt es in einer Meldung der Polizei. Vermutlich infolge von zu hoher Geschwindigkeit und der Beeinflussung von Alkohol sei der 22-Jährige nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und prallte dort ungebremst gegen einen Straßenbaum.

Der Fahrer erlitt laut Angaben der Polizei lebensgefährliche Verletzungen, sein ebenfalls 22 Jahre alter Beifahrer wurde schwer verletzt. Die beiden verletzten jungen Männer wurden in Krankenhäuser nach Bremen gebracht, der total beschädigte Wagen musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Baum am Straßenrand wurde augenscheinlich nur leicht beschädigt, heißt es weiter.

Den jungen Fahrzeugführer erwarte nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, heißt es abschließend.