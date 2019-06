Unfall auf Kirchweyher Classic-Kreuzung: Frau schwer verletzt

Bei dem Unfall in Kirchweyhe wurde eine der Beteiligten schwer verletzt.

Bei einem Unfall auf der Kirchweyhe Straße ist es am Sonntag zu einer Kollision gekommen, eine Frau wurde dabei schwer verletzt. Die betroffene Kreuzung gilt als Unfallschwerpunkt.

Kirchweyhe - Ein 62-jähriger Mann war mit seinem Auto gegen 7.45 Uhr auf der Kirchweyher Straße unterwegs und beabsichtigte nach links in die Straße „Im Mühlengrunde“ abzubiegen, heißt es in einer Meldung der Polizei. Dabei missachtete er eine ihm entgegenkommende 62-jährige Bremerin, die mit ihrem Mini vorfahrtsberechtigt war und die Kirchweyher Straße in Richtung Bremen befuhr.

Mitten im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zum frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge, die 62-jährige Bremerin wurde schwer verletzt, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe beträgt laut Angaben der Polizei rund 15.000 Euro.

Die Kreuzung, an der sich unmittelbar eine Classis-Tankstelle anschließt, gilt als Unfallschwerpunkt. Vor allem Fahrer und Fahrerinnen, die von Sudweyhe nach Dreye fahren möchten, sind gefährdet.

kom