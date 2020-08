Unbeschwertes erschwert möglich

Weyhe – Unbeschwert Freunde treffen und gemeinsam Zeit verbringen, chillen oder rumalbern – all das geht seit dem Beginn der Corona-Pandemie nicht. Doch so langsam kehrt zumindest etwas Normalität zurück – auch in den Jugendhäusern. Wir haben beim Trafo und in Leeste nachgefragt wie sie mit der aktuellen Situation umgehen.

„Wir sind auf einem guten Weg“, sagt Till Wörner vom Jugendhaus Trafo in Kirchweyhe. Aktuell dürften sich zehn Personen – inklusive Personal – in den Räumen aufhalten. So lautet der vorgegebene Schlüssel vom Land Niedersachsen. Wörner erzählt, dass sich die Kinder und Jugendlichen eine ganze Zeit lang nicht herein getraut hätten, sondern sich von außen durch die Fensterscheiben ein Bild der Lage im Jugendhaus gemacht haben.

Er sagt, dass alle Mitarbeiter und Besucher „weiter Erfahrungswerte sammeln“ müssen. Gerade in Freundescliquen sei es nicht üblich, penibel einen 1,5-Meter-Abstand einzuhalten. Am geltenden Hygienekonzept haben sowohl das Trafo als auch das Jugendhaus Leeste nichts verändert oder angepasst. Weiterhin gilt das Einhalten des Mindestabstands, eine Anmeldung vor dem Besuch sowie das regelmäßige Händewaschen und -desinfizieren.

Was nun aber wieder geht ist das Kickern. Getrennt durch eine Plexiglasscheibe können Eins-gegen-Eins-Duelle ausgetragen werden. Wörner erklärt, dass sie diese Methode in einem Bremer Jugendhaus aufgeschnappt und dann kurzerhand sowohl im Trafo als auch in Leeste umgesetzt haben. Die Scheiben habe die Weyher Jugendwerkstatt angefertigt.

Damit es genug Platz in dem Räumen der Jugendhäuser gibt, sind die täglichen Öffnungszeiten gesplittet: Von 15 bis 18 Uhr sind die Türen für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre, von 18 bis 19.30 Uhr für die Jugendlichen ab 16 Jahren geöffnet. Die Besucher seien laut Wörner sehr erleichtert, dass die Einrichtungen wieder geöffnet haben. Er erzählt: „Es werden viele Fragen zum aktuellen Umgang gestellt.“ Trotz aller Erklärung können die Pädagogen keine Versprechungen machen, was die Zukunft betrifft. „Keiner weiß, was passiert.“

Doch mit den Kindern ist etwas passiert, hakt Mirko Richter vom Jugendhaus Leeste ein. Er erinnert sich an eine Veranstaltung, bei der Märchen erzählt wurden und die Kinder alle auf einer Decke saßen und zuhörten. „Da gab es kein Rangeln“, sagt er erstaunt. Das hätte es vor der Pandemie nicht gegeben. „Die Kinder gehen viel bedächtiger und achtsamer miteinander um. Sie sind sehr behutsam und achten auf den Abstand.“

In den Sommerferien haben die Jugendhäuser trotz der Corona-Zeit ein Programm auf die Beine gestellt. Sachen wie Wikinger-Schach, ein Graffiti-Eventtag, Angeln, Schlüsselanhängerbasteln oder auch Tassen bemalen standen auf der Tagesordnung, hauptsächlich aber Spiele an der frischen Luft. Das aktuelle Monatsprogramm des Trafo wird regelmäßig auf der Homepage veröffentlicht. Ab dem 17. August soll es wieder los gehen. Neben den regulären offenen Türen soll es einen Turniertag am Donnerstag geben. Über das Spiel soll gemeinsam entschieden werden.

Von Lisa-marie Rumann