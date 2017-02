Buswartehäuschen und Autoscheiben in Weyhe zerstört

Weyhe - Mindestens sechs Bushaltehäuschen und zwei Autos wurden am vergangenen Samstag in Weyhe beschädigt. Ein oder mehrere Unbekannte zerstörten die Verglasungen.

Die Polizei vermutet, dass die Taten am Samstag zwischen 18 und 24 Uhr begangen wurden. Bei mindestens sechs Bushaltehäuschen, die an der Hauptstraße, Brinkumer und Dreyer Straße stehen, wurde die Verglasung mit einem unbekanntem Gegenstand beschädigt. Darüber hinaus wurden an zwei im Hahnenfelder Weg und der Sudweyher Straße geparkten Autos die Scheiben beschädigt. Gestohlen wurde aus den Autos nichts, teilte die Polizei mit.

Möglicherweise ist ein einziger Täter für die Beschädigungen verantwortlich. Die Schadenshöhe beträgt circa 10.000 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die in Zusammenhang mit den Taten stehen könnten, nimmt die Polizei Weyhe unter der Telefonnummer 0421/80660 entgegen.

Rubriklistenbild: © dpa