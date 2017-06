Umsonstladen: Goldgräberstimmung für Schnäppchenjäger

Weyhe - Von Sigi Schritt. Jeden Mittwochnachmittag herrscht im Louise-Ebert-Zentrum Goldgräberstimmung. Um 15 Uhr schlägt die Stunde der Schnäppchenjäger. Sie dürfen sich bis 17.30 Uhr für lediglich einen Fördereuro fünf Teile aussuchen und mitnehmen, die das Team auf 80 Quadratmetern präsentiert. So finden Leseratten Bücher, Filmfans können in der DVD-Auswahl stöbern und wer eine schicke Abendgarderobe benötigt, wird dort sicherlich auch fündig. Doch es gibt noch viel mehr. Und das Angebot wechselt.

Das Team um die ehrenamtlichen Helferinnen Grete Matuschek und Ernhilt von Dufving haben hinter den Kulissen rechtzeitig vor der nächsten Öffnung alle Regale mit neuen Waren bestückt. In den Auslagen befinden sich nun neben Büchern Damen- und Herrenoberbekleidung technische Geräte, Besteck, Gläser, Geschirr und andere Einrichtungsgegenstände.

Der Schwerpunkt des Umsonstladens war nie die Bedürftigkeit der Nutzer, erklärt die ehemalige Gleichstellungsbeauftragte Eva Böller. Es geht um das Schonen von Ressourcen. Schließlich ist es laut Böller ethisch-moralisch und auch ökologisch verwerflich, Dinge wegzuwerfen, die noch in Ordnung sind und anderen Menschen eine Freude bereiten könnten. „Vielleicht entsprechen die angebotenen Waren nicht dem neueste Chic, aber sie sind zweckmäßig“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte Christina Scheele. In ihr Ressort fällt die Einrichtung, in die sowohl mal eine Nachbarin vorbeischaut, um sich ein Teeservice auszusuchen als auch Kunden, die nicht so viel Geld haben und sich von oben bis unten einkleiden.

„Ladenhüter“ gibt es nicht im Louise-Ebert-Zentrum. Eva Böller, die die Idee zu dieser Einrichtung hatte und sie vor elfeinhalb Jahren eröffne, erklärt weshalb das so ist. „Wir bekommen zu den Öffnungszeiten so viele Waren von Menschen, die einen Haushalt auflösen oder sich von ihren Sachen trennen, sie nicht aber wegwerfen wollen. So haben wir keine Probleme, die Auslagen zu bestücken.“ Was übrig bleibt, gibt das Team weiter. „Wir haben für verschiedene Wege, um die Sachen in gute Hände abzugeben“, so Böller.

Spendenannahme zu folgenden Zeiten: montags, dienstags, donnerstags in der Zeit von 8 bis 12.30 Uhr, mittwochs von 16.30 bis 17.30 Uhr.

Weitere Informationen per Mail: gleichstellungsbuero@weyhe.de oder unter der Telefonnummer 04203/71221.

